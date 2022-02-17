Колыванский завод, «Алтайскую правду» и еще ряд предприятий превратят в акционерные общества

Федеральное законодательство требует преобразовать государственные унитарные предприятия (ГУП) в акционерные общества (АО). Этот вопрос обсуждали 17 февраля члены правительства Алтайского края и депутаты АКЗС.

Так, сменят свою организационную форму на АО шесть краевых дорожно-строительных управлений: Центральное (в Барнауле), Северо-Западное (в Завьялово), Юго-Западное (в Рубцовске), Северо-Восточное (в Новоалтайске), Южное (в Алейске) и Юго-Восточное (в Бийске).

Также в АО планируется преобразовать Колыванский камнерезный завод имени И.И. Ползунова, гостиницы «Колос» и «Славгород», газету «Алтайская правда» и предприятие «Алтайские инженерные системы».

Что это дает?

Есть два пути преобразования предприятий — бюджетное учреждение либо акционерное общество. Разницу объяснил вице-губернатор Александр Климин.

Бюджетное учреждение — это структура, работающая только на государственном задании. Хозяйственная деятельность жестко регламентирована требованиями законодательства о госзакупках, оперативность отсутствует, и учитывать фактор роста цен на материалы в формате бюджетного учреждения невозможно. Сложнее мотивировать работников в плане оплаты труда.

«Что касается акционерного общества — гораздо проще работать оперативно, порядок закупок более гибкий, мотивировать работников тоже проще, что важно, учитывая дефицит кадров в отрасли. Имущество при этом можно качественно администрировать со стороны государства. Если речь идет об управляемости предприятий, 100% будут принадлежать Алтайскому краю», — заявил Климин.

В правительстве согласились с предложением парламентариев начать акционирование дорожных предприятий не раньше 2023 года, передает пресс-служба АКЗС.