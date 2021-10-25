Приватизация наоборот. Генеральная прокуратура требует вернуть государству акции крупного алтайского завода

Генпрокуратура РФ подала иск в арбитраж Алтайского края о передаче государству акций завода «Кучуксульфат» — одного из крупнейших налогоплательщиков региона, приватизированного почти 30 лет назад. На самом предприятии требования считают необоснованными. «Ставится вопрос о деприватизации успешного предприятия. На мой взгляд, это просто отбор собственности», — прокомментировал altapress.ru ситуацию Василий Гамаюнов, председатель совета директоров предприятия.

Списать и зачислить

Исковое заявление поступило в арбитраж 20 октября. В нем зам генпрокурора России и Федеральное агентство по управлению госимуществом просят истребовать из чужого незаконного владения обыкновенные акции «Кучуксульфата» и передать их государству.

Ведомства также просят суд обязать держателя реестра списать акции с лицевых счетов их собственников и зачислить их на лицевой счет Федерального агентства по управлению госимуществом.

Ответчики по иску — собственники акций: два юрлица — кипрская компания «Капок инвестмент лимитед» (20 183 акции) и барнаульская фирма «Кортес» (6027), и десять физических. Это Анатолий Вершинин (5065), Василий Гамаюнов (15857), Ольга Жураховская (5283), Вера Коденцева (6604), Олег Сапрыкин (10562), Игорь Симоненко (9502), Ирина Симоненко (10023), Валерий Степанов (10571), Михаил Черных (6613) и Галина Нечепуренко (6190).

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Часть ответчиков — члены совета директоров. Таким образом, речь идет о передаче государству 112 480 акций, или 85%. 21 октября арбитраж наложил арест на акции указанных лиц.

Выбыло против воли

Причины, по которым генпрокуратура требует вернуть акции государству, пока публично не озвучены. Василий Гамаюнов, который прочитал исковое заявление, объясняет: в нем указано, что акции «Кучуксульфата» выбыли из госсобственности против воли государства. Однако, по его словам, это утверждение не соответствует фактическим обстоятельствам.

«Кучуксульфат». Altairegion22.ru

Предприятие официально было передано в аренду с правом выкупа трудовому коллективу еще в 1990 году. После развала СССР договор был «переподписан Госкомимуществом РФ», утверждает Гамаюнов. В 1992 году предприятие преобразовали в акционерное общество, его, по словам собеседника altapress.ru, приватизировал трудовой коллектив. Группой нынешних акционеров акции были выкуплены в 1999 году.

Получается, государство не знало, что 30 лет назад подписало с трудовым коллективом договор аренды, что оно приватизировалось трудовым коллективом? Значит, кто-то совершил злоупотребление? Либо коллектив украл у государства целый завод, либо чиновники совершили какие-то противоправные действия, незаконно отдав трудовому коллективу предприятие? А почему тогда нет лиц, привлеченных за это к уголовной ответственности? — говорит Гамаюнов.

«Кучуксульфат». Altairegion22.ru

«Есть заинтересованные лица»

Василий Гамаюнов также обращает внимание на то, что в развитие завода по решению акционеров инвестировано 14 млрд рублей. По его словам, с 1999 года, когда группа акционеров выкупила ценные бумаги предприятия, был практически построен новый завод. Его мощность увеличена в 2,5 раза, восстановлен экспорт. В 2022 году завершается крупный инвестпроект — реконструкции котельного цеха, его стоимость — около 4 млрд рублей.

«Кучуксульфат» — успешное, здоровое, социально ответственное предприятие. Средняя зарплата 53 тыс. рублей, одна из самых высоких в крае. Вот теперь оно кому-то потребовалось. С 2017 года на предприятии проходят нескончаемые проверки. В итоге дошли до такого иска. Когда ставится вопрос о деприватизации успешного предприятия, открывается ящик Пандоры. Кто после этого будет вкладывать деньги в России? — задается вопросом Гамаюнов.

«Кучуксульфат». Altairegion22.ru

Акционеры, по словам собеседника altapress.ru, были уверены, что пересмотра итогов приватизации не будет — в противном случае они отказались бы от инвестирования. «Если бы знали, что такое может произойти, наверное, на старых фонда выкачали все из завода, построили бы дворцы в Испании и уже бы там давно жили», — говорит Гамаюнов.

Действиями государства акционеры разочарованы, хотя и полагают, что «это действия скорее отдельных должностных лиц очень высокого уровня».

«Воспримем как неправосудное решение»

Надо сказать, что акционеры «Кучуксульфата» уже достаточно давно заявляли об массированном административном давлении на предприятие, в частности, со стороны «Росприродназдора» и прокуратуры. Тем не менее иск генпрокуратуры был для них неожиданностью.

Так или иначе — акционеры готовы предъявить на суде свои аргументы. «Будем отстаивать, защищать законные права акционеров», — сказал Гамаюнов.

Если суд удовлетворит иск генпрокуратуры, такое решение акционеры воспримут как неправосудное. Мы купили предприятие, которое лежало на боку. Оно стоило совсем другие деньги. Мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы вернуть финансы, которые вложили в предприятие. Но я даже не сомневаюсь, что через какое-то время оно снова станет частным — есть заинтересованные лица, они всем известны", — объясняет собеседник altapress.ru.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Как государство возвращает активы

Между тем, как пишет агентство REGNUM, «Кучуксульфат» — третье предприятие, на деприватизации которого настаивает надзорное ведомство. Ранее, в 2020 году, генпрокуратура РФ вернула на баланс государства 95,72% акций «Башкирской содовой компании», подав аналогичный иск.

Затем часть акций были переданы из федеральной собственности в региональную. Кроме того, по данным издания, в ноябре 2021 года начнутся слушания по истребованию акций «Соликамского магниевого завода».

Впрочем, в истории Алтайского края уже есть прецедент изъятия актива из частного владения. Но в других обстоятельствах. В 2019 году краевая комиссия по ЧС приняла решение забрать ТЭЦ Ярового у собственника — компании «ТПК Ресурс» — и передать его в управление муниципальному предприятию. Решение тогда приняли в связи с тем, что владелец не обеспечил станцию топливом, а город замерзал.

В дальнейшем суд признал законность изъятия станции, так как компания «ТПК Ресурс» не выполнила условия договора купли-продажи. Однако это не помешало бывшему собственнику потребовать в суде возврата денег. И он отсудил у муниципального предприятия и администрации Ярового около 180 млн рублей.

«Кучуксульфат». Altairegion22.ru