Приватизация 2.0. Почему власти хотят избавиться от госимущества и как это отразится на Алтайском крае

На полях Петербургского экономического форума глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку идеи второй волны приватизации в России. О том, насколько она необходима российской экономике, что может попасть под приватизацию, и как это скажется на Алтайском крае — в материале altapress.ru.

Зачем нужна приватизация?

Дискуссию о «перезапуске» процесса приватизации начал глава банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, это может стать источником средств для создания новой модели роста экономики. Среди ее плюсов Костин также назвал «укрепление основ рыночных механизмов, придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, формирование новой генерации менеджеров». Также, по мнению Костина, приватизация неоднократно доказывала свою эффективность.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает перезапуск приватизации в России, но назвал ее «одной из точек зрения», причем «весьма интересной».

Дмитрий Песков. kremlin.ru

На минувшем Петербургском экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила о необходимости приватизации в России. По ее словам, передачу части государственного имущества в частную собственность возможно сделать без ущерба стратегическим интересам государства. При этом главной задачей приватизации, по ее словам, является развитие частного бизнеса, а вопрос доходов бюджета в этой ситуации не является первостепенным.

Поддержал идею и помощник президента России Максим Орешкин. Он считает передачу государственной собственности бизнесу необходимой, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя.

Инициативу перезапуска приватизации в России поддерживает и глава Сбера Герман Греф. Он считает, что продажа части государственных предприятий может помочь выполнению двух задач — наполнению бюджета и структурной перестройке экономики. Он отметил, что российские власти «активно проводят политику сокращения социального неравенства», которая требует больших расходов, а также финансируют развитие инфраструктуры.

Санкции. Рубль. Экономика. Изображение от ededchechine на Freepik

При этом сейчас в России наблюдается растущий дефицит бюджета — Сбер прогнозирует, что по итогам года он составил от двух до трех процентов ВВП. Пополнить казну и покрыть расходы можно двумя способами — через увеличение госзаимствований или через приватизацию, считает Греф.

Сторонники проведения новой волны приватизации также указывают на то, что в современных условиях продажа непрофильных и нерентабельных активов может позволить дополнительно инвестировать капитал внутри страны. Кроме того, они считают, что это позволит снизить уровень влияния государственного сектора в экономике. Так, по оценке РАНХиГС, доля государства в создании ВВП России еще в 2021 году достигла 56,23%.

Менять «правила игры»

Кандидат экономических наук, директор Алтайского института труда и права Руслан Самсонов считает, что уровень государственного сектора в экономике России не является высоким. По его словам, контроль российского государства над активами вполне сопоставим с другими развитыми странами, а в части распределения природной ренты, созданной природой, а не владельцами капиталов или чиновниками, и доведения ее до каждого гражданина страны, как следует из сути Конституции, контроль общества через институты государства следовало бы и усилить.

Экономика. Инвестиции. Налоги. СС0

Тем не менее, отмечает Самсонов, участие государства в экономике действительно огромно, если оценивать его через завышенные трансакционные издержки, административные барьеры и забюрократизированность экономической жизни, а в этом как раз зачастую и кроется подмена рассматриваемой проблемы.

Оценивать возможную новую волну приватизации Самсонов предлагает через заявленные цели и задачи. С его точки зрения, пополнять бюджеты различных уровней через продажу активов, принадлежащих государству, принципиально нельзя. Приватизация, с точки зрения экономической науки и политики, должна выступать механизмом развития экономики и работать на стратегическое приоритеты. В свою очередь, бюджет можно пополнить многими другими, более эффективными способами.

«Небольшой дефицит бюджета – это не критическая проблема экономики. Одним из способов его пополнения может выступать контролируемая инвестиционная эмиссия и эффективное управление государственным долгом. Посмотрите на США – у них сейчас аномально высокий уровень госдолга - 32,3 трлн долларов. При этом в России ситуация намного лучше, что позволяет рефинансировать экономику под государственные обязательства с учетом направления полученных средств на стратегические инвестиционные цели», - отмечает Самсонов.

Китай. unsplash.com

Руслан Самсонов также привел пример Китая, где, по его словам, не проводилась приватизация крупных и средних объектов госсобственности, однако были созданы условия для всемерного развития предпринимательства, чтобы бизнес мог наращивать собственный капитал «с нуля». При этом в России ситуация принципиально другая – приватизация лишь перераспределяет активы, хотя нужно создавать и гарантировать эффективные институциональные «правила игры».

«В этом сходятся и либеральные ученые, и отечественные «прогосударственные» экономисты. Государству необходимо обеспечивать защиту прав собственности и создавать благоприятный инвестиционный климат на основе механизмов стратегического планирования развития экономики на долгосрочную перспективу», - сказал Самсонов.

Тем более, что в условиях санкций и «частично вернувшегося на Родину» капитала возможности инвестировать в отечественную экономику действительно есть. Капитал должен найти себе применение в инвестировании в отечественные предприятия, однако это можно делать и через другие механизмы – например, государственно-частного партнерство (ГЧП), концессии и частичную приватизацию, без потери контроля над рентабельными предприятиями со стороны государства.

Переговоры. СС0

Руслан Самсонов отмечает, что ни в коем случае нельзя приватизировать стратегические объекты, связанные с критической инфраструктурой и ОПК. Также нежелательно терять контроль над эффективными высокорентабельными предприятиями, в качестве исключения допуская продажу неконтрольных долей и использование механизмов ГЧП. Действительно непрофильные и стабильно убыточные предприятия приватизировать можно, но процедура должна проходить открыто, без привлечения финансовых источников из офшоров и государственных кредитов.

Также Самсонов вспомнил идею отечественного ученого-экономиста Сергея Глазьева о специальной дополнительной инвестиционной денежной эмиссии. Идея заключается в том, чтобы докапитализировать так до конца и некомпенсированные потери сбережений населения в начале 90-х через создание фонда специальных вкладов на счетах в государственных банках. Однако потратить их можно будет только на инвестиционные цели, в т.ч и на приватизацию.

Сбережения. Доходы. ru.freepik.com

По задумке автора, это должно привлечь простых людей к миноритарному участию в крупных предприятиях и породить настоящий средний класс собственников. Также в качестве приоритета можно рекомендовать участие в приватизации простых работников, которые будут еще больше радеть за свои предприятия, на которых они работают, что стимулирует рост производительности труда. Впрочем, признает Самсонов, вероятность осуществления такого сценария в реальности крайне мала.

Чем грозит приватизация Алтайскому краю?

Для Алтайского края программа новой приватизации не столько актуальна, считает Самсонов. В плане приватизации в регионе находятся, как правило, небольшие и стратегически не столь важные объекты и доли предприятий, это, как правило, типографии, складские комплексы, отдельные объекты капитального строительства и земельные участки, но и здесь есть исключения.

Всего в 2022 году в бюджет Алтайского края от продажи имущества, находившегося в собственности региона, поступило 468,2 млн рублей. Большую часть полученных денег бюджет получил за счет продажи 25% акций хозяйства "Бийское" – свыше 460 млн рублей. При этом в январе 2023 года завершился аукцион по продаже акций Торгово-производственного комплекса Алтайского края, который управляет Китайским рынком в Барнауле. Победителем стала компания "Бизнес Альянс". Она приобрела актив по минимальной цене в 190 млн рублей.

На вопрос о хозяйстве «Бийское», где после смены руководства и акционирования предприятие начало показывать приличную рентабельность, Самсонов заметил, «что требуется комплексное и публичное экономическое обоснование запланированной продажи 75% акций предприятия, которое вполне успешно может не только окупать затраты, но зарабатывать деньги для бюджета».

Коровы. Скот. unsplash.com

При этом, по его мнению, инвестиционная программа развития предприятия также могла бы быть осуществлена частным инвестором, уже и так владеющим 25 % акций, на условиях механизмов ГЧП и реинвестирования получаемой прибыли, если, конечно, цели инвестора имеют стратегический, а не оппортунистический характер. Таким образом, по мнению Самсонова, реализация программы приватизации требует комплексного и конкретного экономического обоснования с задействованием механизмов ретроспективной (за нарушения) и перспективной (за достижение поставленных целей приватизации) ответственности.