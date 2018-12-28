На Алтае одну из старейших оптово-розничных фирм признали банкротом

Арбитраж признал банкротами одну из старейших оптово-розничных компаний края — «Торговый дом «Гратис», а также обоих соучредителей Александра и Елену Ковылиных. Фирма работала на рынке около 20 лет, причины ее разорения неизвестны.

Банкротство по-семейному

Владелец 52,38% долей торгового дома «Гратис» 56-летний Александр Ковылин признан несостоятельным еще в конце ноября. Он сам подал заявление о банкротстве, мотивировав его долгом банкам по кредитам и договорам поручительства более чем в 140 млн рублей.

На данной стадии его основные кредиторы — банки «УралСиб», «Ак Барс» и «Финсервис».

В материалах по делу о банкротстве Елены Ковылиной (у нее 47,62% долей торгового дома) фигурирует та же сумма задолженности — 140 млн рублей. Суд вынес решение о признании ее несостоятельной 20 декабря, полное решение еще не опубликовано.

Что касается ТД «Гратис», то его обанкротила барнаульская фирма «Мираж»: «Гратис» задолжал ей 358 тыс. рублей.

Александр Ковылин. Скан фильма о ТД «Гратис».

Чем известен «Гратис»?

ТД «Гратис» торговал оптом и в розницу хозяйственными товарами, садовым инвентарем и многим другим. Компания просуществовала на рынке больше 20 лет — с 1997 года, следует из информации на еще живом сайте компании.

Из небольшой фирмы копания «выросла в крупную процветающую компанию с развитой бизнес-инфраструктурой и штатом сотрудников более 200 человек», — так описывает сайт ее историю.

В 2000-х годах компания приобрела здание на ул. Сельскохозяйственной, 1, открыло кафе русской кухни «Горница» и швейную фабрику «Моё». Последние новости на сайте компании датированы 2 февраля 2018 года, в группе в «ВКонтакте» — 12 марта.

Елена Ковылина. Скан фильма о ТД «Гратис».

Требовал возместить НДС

Каковы причины разорения до недавнего времени довольно устойчивой фирмы, пока неясно.

Известно, что налоговая служба провела проверку деятельности фирмы в 2013—2015 году и пришла к выводу, что в компании «создана схема ухода от налогообложения с целью необоснованного получения НДС». ТД «Гратис» пытался оспорить выводы ФНС в суде, но потерпел неудачу.

В материалах суда содержится сведения, что следственный комитет возбуждал уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), у Ковылина в офисе проходили обыски. Но другие подробности неизвестны.