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Экономика

Procter & Gamble оставила россиянам «продукты базовой гигиены»

Американская корпорация Procter & Gamble частично приостановила деятельность в России.

Резиновая уточка в ванной.
Резиновая уточка в ванной.
CC0

Специализирующаяся на товарах народного потребления компания прекращает инвестиции в Россию и сокращает перечень поставляемой продукции в страну, оставив на рынке только «продукты базовой гигиены».

Об этом в письме сотрудникам сообщил президент и гендиректор Procter & Gamble Джон Меллер.

«Мы прекратили все новые капиталовложения в России и приостанавливаем всю медийную, рекламную деятельность и продвижение. Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и индивидуального ухода, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни», — говорится в письме.

В числе представленных в России брендов Procter & Gamble — Head & Shoulders, Pampers, Fairy, Ariel, Lenor, Gillette, Always, Tampax, Tide, Oral-B, Braun, Herbal Essences, Pantene, Safeguard, Old Spice, «Миф», Blend-a-Med, Mr. Proper, Naturella, Discreet, Venus, Aussie, Bear Fruits, Clearblue.

Ранее сообщалось, какие еще компании решили закрыться или ограничить деятельность в России.

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