Продам комбайн на запчасти дорого. Алтайские аграрии говорят о проблемах с техникой и «золотых» комплектующих

Новые экономические реалии существенно осложнили процесс закупки сельскохозяйственной техники в регионе — продажа импортных образцов приостановлена, отечественные — тоже в дефиците, запчастей в наличии почти нет. Масла и другие расходные материалы только дорожают на глазах. Как аграрии выходят из положения и что думают на сей счет, читайте в материале altapress.ru.

Почему мало отечественной техники

Директор сельхозпредприятия «Панкрушихинский агропромснаб» Сергей Топчиев в декабре 2021 года приобрел новый отечественный комбайн Acros. Деньги внес и встал в очередь — на ростовском заводе его сразу предупредили, что раньше, чем через год техника к нему не приедет. Как говорится, ждите.

Сейчас фермер понимает: январь 2023 года — это очень оптимистический срок.

Возросший спрос на сельхозтехнику — это история не последних дней. За три зажиточных предыдущих года аграрии страны значительно всколыхнули продажи отечественных тракторов и комбайнов. Само же аграрное сельхозмашиностроение оказались к этому не готово. Отсюда и долгий срок поставок.

На «Алтае проходи самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири Анна Зайкова

Фермеры понимают: что будет дальше — большой вопрос. Тот же Топчиев рассказывает: его Acros хотя и считается номинально российским, давно уже является интернациональным. Большинство его комплектующих — импортного производства, их по мановению волшебной палочки вмиг не заменишь.

Другой момент — запчасти на уже работающую технику. По словам директора «Панкрушихинского агропромснаба», с января только отечественные детали подорожали в два-три раза, не говоря уже об оригинальных, иностранных. «Кто-то явно греет на этом руку», — возмущается Топчиев.

Сельхозпроизводители отмечают: не легче сейчас обстоят дела с другими комплектующими. Например, качественные автомасла на импортную сельхозтехнику, которые за последние одну-две недели и так подорожали в три раза, теперь и найти-то сложно.

На «Алтае проходи самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири Анна Зайкова

Где искать замену импорту

Известный на Алтае фермер Владимир Устинов как никто другой знает, что под капотом у комбайна John Deere. Он много лет назад пересел на ярко- зеленную технику. И по сей день в его хозяйстве вся она сплошь иностранная.

Фермер рассказывает: приобрести на нее запчасти практически невозможно — поставщики по несколько раз на дню меняют ценники, хотя некоторые комплектующие они покупали еще по старому курсу.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

Чтобы не попасть впросак, приобретение комплектующих Владимир Устинов решил приостановить до стабилизации ситуации. Параллельно в хозяйстве ищут альтернативные варианты.

Фермер рассказывает: сейчас на проведение посевной требуются три транспортера — два сразу пойдут на замену, один — про запас. Учитывая непростую ситуацию, рассмотреть в хозяйстве готовы и отечественные аналоги — сделали запросы на российские заводы, получили прайс.

Главное, чтобы качество готовых запчастей оказалось подходящим, считает Устинов.

Поле. Комбайн. pixabay.com.

Еще в начале марта Александр Балаков, руководитель «Алтайский продовольственной компании» и председатель фермерского союза, рассказал, что многие сельхозпроизводители заключили договоры с импортными компаниями на поставку техники и запчастей и в полном объеме за нее расплатились — таковы были условия поставок.

«Очень серьезные суммы были задействованы. И сегодня поступают вопросы — будут поставки или нет? Компании не могут ничего ответить. Хотелось бы понимания. Я думаю, эта тема сейчас — по всей России», — заявил Балаков.

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Позже в редакцию altapress.ru обратился представитель крупной агроснабженческой компании и заверил — деньги аграриям возвращаются. Правда, о новой импортной технике, суди по всему, на какое-то время придется забыть.

Почему дешевле продать

Алексей Бабаков, руководитель крупного сельхозпредприятия «Октябрьский» из Зонального района, рассказывает: еще до нового года в хозяйстве провели дефектовку всей техники, определили то, что нужно, купили необходимое по старым ценам. И сейчас просто наблюдают за происходящим.

Тем предприятиям, что работают с колес, не закупаясь впрок, действительно несладко, заверяет он.

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Фермер полагает: старую технику с высокой степенью амортизации в нынешних условиях выгоднее продать на запчасти, нежели отремонтировать. По мнению Бабакова, так, скорее всего, аграрии и будут поступать, тем самым наполняя рынок «бэушного» авторазбора.

Как адаптируется промышленность

Сергей Государкин, возглавляющий Алтайский кластер аграрного машиностроения, подтверждает, что ситуация по многим позициям действительно напряженная, но варианты все равно ищутся.

Он утверждает, что в отличие от 2014 года, когда страна впервые оказалась в тисках экономических санкций, а отечественные предприятия сами выживали как могли, сейчас никто никого не бросает.

«Движение идет очень серьезное. Каждый день поступает информация, кто и что может изготовить, и формируется биржа импортозамещения. Может быть такое, что один завод выпускал штучный товар под конкретный заказ. Теперь же его продукция может оказаться чрезвычайно востребованной и встать на поток», — заверяет Сергей Государкин.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

По его словам, процесс замены импортных комплектующих на отечественные аналоги не прекращался. Взять хотя бы алтайскую компанию «АгроЦентр», выпускающую посевные комплексы Feat.

Сергей Государкин утверждает: высевающий аппарат для этой техники производителю приходилось заказывать в США. Срок от момента предоплаты до поступления комплектующих мог составлять до полугода. На предприятии прикинули и сделали такой же аппарат сами.

Сколько времени сейчас может потребоваться отечественному сельхозмашиностроению, чтобы подстроиться под новые реалии, никто из экспертов прогнозировать не берется.

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Что говорят власти

На прошедшем 11 марта заседании правительства министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин ситуацию в своей отрасли обрисовал вполне оптимистично.

Подготовка к посевной идет в штатном режиме, проблем с ГСМ и закупкой семян нет. Импортный материал, по его словам, аграрии смогут заменить отечественными аналогами.

Что касается сельхозтехники, то Межин и здесь был скорее оптимистичен. Он напомнил, что есть аналоги российского производства: «Они немного другого качества, но можно с ними работать и заменить».