«Продавцам, как и врачам, нужно сказать спасибо». Евгений Ракшин рассказал, как «Мария-Ра» обновляла магазины назло коронавирусу

Один из самых известных бизнесменов Барнаула Евгений Ракшин рассказал altapress.ru, что позволяет группе компаний «Мария-Ра», несмотря на жесткую конкуренцию в различных отраслях, где представлен холдинг, занимать первую позицию в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, а также о планах развития.

— Евгений Александрович , по данным за 2020 год «Мария-Ра» впервые заплатила в бюджеты разных уровней более 10 млрд рублей налогов. Это , безусловно , значительный рост. За счет каких факторов он был достигнут?

— Мы стараемся не останавливаться в своем развитии: постоянно открываем новые магазины (сейчас их насчитывается уже 1202 — Прим. altapress.ru) и реконструируем старые. При этом упор сейчас делается именно на реконструкцию.

Запрос на обновление от наших покупателей мы чувствуем сегодня очень остро. Меняется поколение покупателей, их потребности, навыки и привычки потребления, меняется среда. Этому нужно соответствовать. И быстро меняться.

Новый формат наших магазинов предполагает иное зонирование. Где-то меняется ассортимент, где-то конфигурация оборудования, появляются кофекорнеры. Вот вам пример. В Манжероке у нас был вполне традиционный поселковый магазин. А ведь это теперь всесезонный курорт, куда приезжают отдыхать со всей России. Изменение формата магазина в этом году позволило увеличить его товарооборот на 30%.

В целом у нас получились неплохие итоги 2020 года. В том числе и для бюджета. Отчисления по НДС у нас выросли на 12%, налог на прибыль — на 6%, страховые взносы — на 9%. И это значит, что компания развивается. Двигаемся дальше. В 2021 году у нас сформирован план по открытию и реконструкции — 200 магазинов нового формата.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

— Не боитесь конкуренции? В вашей сфере она очень высока. Практически мировые стандарты и иностранные игроки: «Лента», «Ашан», Metro.

— Когда сюда пришли крупные сети, у нас был уже достаточный вес, чтобы конкурировать с ними в Западной Сибири на равных — и по цене, и по качеству услуг. У нас сегодня очень достойные соперники, у которых есть чему поучиться. А от конкуренции покупатель только выигрывает.

Нам помогла IT-платформа

— Как отразилась на деятельности компании пандемия?

— Удаленно, но эффективно работать офису позволила созданная IT-платформа. Пандемия резко ускорила цифровизацию. То, о чем раньше только говорили, начали делать. Сократились у нас затраты на командировки и офис.

Думая о сотрудниках, в компании установили максимальные сроки работы на «удаленке». Цифровые решения позволили это относительно безболезненно осуществить. Считаю, такой подход не дал заболеть многим.

А тем, кто все-таки заболел, мы за счет компании предоставляли месячное пособие на лечение. Но надо сказать, что у нашей команды в части здоровья был еще один дополнительный плюс, вы о нем знаете — это регулярные занятия физкультурой: скандинавская ходьба, лыжи, велосипед…

Пятый лыжный марафон Мария-Ра. Дмитрий Лямзин

Что касается продавцов, да и всех остальных, кто вынужденно оказался на переднем крае, мы должны наряду с врачами сказать им спасибо. Не только от руководства, но, наверное, и от покупателей. Благодаря этим людям сеть выдержала пандемические пики достойно. Жестко соблюдались меры безопасности.

А сколько борьбы было у наших продавцов с ковидными диссидентами, когда вводили масочный режим!..

— Знаю , что с самого начала эпидемии «Мария-Ра» активно помогала врачам.

— Да, это так. Закупали средства защиты, оплачивали счета. О последней акции «Здоровье близких — в каждой покупке», в ходе которой было собрано 34 млн рублей, вы уже рассказывали. При этом рубль поддержки, отчисляемый с каждой покупки, никак не влиял на стоимость товаров и сумму чека. Все расходы компания «Мария-Ра» и партнеры взяли на себя.

«Мария-Ра» открыла магазин нового формата. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Собранные средства пошли на помощь ковидным госпиталям. По просьбе медицинских учреждений мы закупили облучатели-рециркуляторы воздуха, концентраторы кислорода, пульсоксиметры, тонометры, компрессорные ингаляторы, медицинские аппараты лазерной терапии, хирургические светильники и средства индивидуальной защиты.

Ковидные больницы Барнаула, Бийска, Новокузнецка и Кемерова больше всего нуждаются в спецтранспорте. Для краевой больницы в Барнауле купили фургон-рефрижератор для перевозки вакцины, для двух бийских ковидных больниц — санитарные машины. Для двух кузбасских станций скорой помощи — автомобили скорой медицинской помощи.

Бизнес-проекты

— Какова судьба двух ваших строительных объектов в Барнауле — жилого комплекса «Локомотив» и застройки в районе Сереброплавильного завода?

— На «Локомотиве» строительство начато. И первой здесь станет стена, воссоздающая памятный фасад стадиона. Всего будет возведено 40 тыс. квадратных метров жилья и 17 тыс. метров нежилых помещений под торговлю, сервисы, общепит. Планируем уложиться в 2,5 года. Работать в проекте будем по эскроу-счетам.

В центре Барнаула снесли часть стадиона «Локомотив». vk.com/barneos22.

Из-за пандемии движение по Сереброплавильному заводу приостановилось. В марте (интервью состоялось в начале месяца — Прим. altapress.ru) планируем возобновить здесь разрешительную работу.

Пока приводили в порядок территорию, провели обследование технического состояния исторических зданий. Хотелось бы их по максимуму сохранить. Возможно, часть из них придется музеефицировать.

В любом случае хочется создать здесь, на месте, с которого начинался наш город, значимый архитектурный комплекс, центр притяжения для горожан, где история будет гармонировать с современностью.

— Вы строите крупный логистический центр стоимостью около 2 млрд рублей в Кузбассе. Почему именно там?

— Предварительно для размещения этого центра рассматривались Новосибирская и Кемеровская области. Выбрали Кемерово, потому что там власти региона повернулись к нам лицом. И не прогадали. Губернатор Сергей Цивилев лично дважды собирал людей, от которых зависело строительство, в том числе непосредственно на площадке.

Согласитесь, это дорогого стоит. В апреле-мае запустим центр в эксплуатацию. Это 30 тыс. квадратных метров площадей и 800 рабочих мест. Регион от этого только выиграет.

Сергей Цивилев и Евгений Ракшин осматривают площадку будущего логистического центра. Администрация Кемеровской области.

— Вернемся в наш край. На ваш взгляд , создают ли власти особый климат для развития в регионе крупных компаний?

— Нет, тепличных условий нам никто пока не создает и специально не спрашивает, как помочь, чтобы мы платили еще больше налогов. Но, честно говоря, и я не очень понимаю, какие у региона есть возможности, чтобы стимулировать предпринимательскую активность. Вижу, как субсидируют малый бизнес по федеральному проекту. Это, безусловно, хорошо.

Крупному бизнесу помощь нужна совсем другая. С землей, с коммуникациями, инфраструктурой, с обозначением приоритетов. Все остальное он сделает сам. Пока у нас еще господствует стереотип мышления, что производство — единственный источник богатства. Но это во всем мире уже не совсем так.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Сегодня большая часть населения планеты задействована в сфере услуг, так как производство все больше автоматизируется, и этот процесс не остановить. А услуги, в том числе торговля и общепит, сейчас вот еще доставка курьерами, медицина и так далее, будут превалировать по числу занятых и, соответственно, по налоговым отчислениям. Об этом сегодня говорят и результаты работы компании «Мария-Ра».