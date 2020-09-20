Продажа бывших магазинов сети «Холидей» вызвала небывалый ажиотаж

Сразу 19 магазинов, входивших ранее в торговую сеть «Холидей», в Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае, были проданы за 717 млн рублей на открытых торгах. Доволен может быть «Газпромбанк» — торговые площади находились у него в залоге.

О рекордной распродаже арестованных в рамках дела о банкротстве магазинов сети «Холидей» сообщает «Российский аукционный дом», не раскрывая при этом победителей.

Всего на аукцион поступило 164 заявки, на каждый лот (магазин) было от 2 до 18 претендентов. Ранее бывшие активы бизнесмена и основателя сети Николая Скороходова пытались продать единым лотом.

Почти все объекты были реализованы с превышением начальной цены примерно на 80%.

Напомним, что согласно судебному определению, ООО «Компания Холидей» требует включить в реестр требований кредиторов Николая Скороходова в общей сложности 27,5 млрд рублей.

Сообщается, что Николай Скороходов сам является совладельцем ООО «Компания Холидей». Его доля составляет 0,08%. А основным владельцем компании-банкрота выступает кипрский оффшор H.S.R. Holiday Siberiada retailing group limited.

Скоморохов находится в процедуре банкротства. Согласно последним данным, он должен кредиторам больше 14 млрд рублей.

В марте 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел отчет временного управляющего сети «Компании Холидей» и признал ее банкротом.