Продажа уть. В Алтайском крае ищут нового владельца для известного предприятия

В Алтайском крае выставлена на продажу утиная птицефабрика "Чикен-Дак" в Павловском районе. Соответствующее объявление на текущей неделе появилось на портале Avito. Производство полного цикла оценивается в 390 млн рублей.

В объявлении говорится, что предприятие занимается выращиванием и переработкой кормов, а также выращиванием и поставкой мяса утки и курицы.

Общая площадь составляет 3,1 тыс. га, находящихся в аренде на 49 лет. 2,3 тыс. га отданы под пашни, остальная земля используется под сенокос.

На продажу выставлены административное здание, АЗС, гаражные боксы с собственным автопарком и сельхозтехникой, гостиница, столовая и другие бытовые объекты.

Что касается непосредственно производства, то оно включает 39 корпусов птичников, 11 из которых законсервированы, для них закуплено новое оборудование. Еще семь корпусов сдаются в аренду. Еще часть корпусов требуют ремонта.



Также у предприятия есть корпус с инкубаторами, который находится на реконструкции, ветеринарная лаборатория, элеватор, убойный и упаковочный цеха.

В объявлении говорится, что птицефабрика располагается в селе Черемное, где "проживает достаточное количество квалифицированного персонала, готового трудиться как на полях, так и в птичниках".

"Чикен-Дак". "Авито" "Чикен-Дак". "Авито" "Чикен-Дак". "Авито"

Что еще известно о предприятии

Утиная ферма "Чикен-Дак" была образована в 2005 году на базе птицефабрики "Первомайская" Павловского района.

Та в свое время находилась на грани разорения и была продана частному инвестору. На тот момент была информации, что собственник "Чикен-Дак" проживает в Казахстане.

В качестве учредителя "Компании Чикен-Дак" сейчас значится Раиза Нагайцева, у которой есть строительный бизнес в Москве и Рязани.