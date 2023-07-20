20 июля
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Экономика

Продажа уть. В Алтайском крае ищут нового владельца для известного предприятия

В Алтайском крае выставлена на продажу утиная птицефабрика "Чикен-Дак" в Павловском районе. Соответствующее объявление на текущей неделе появилось на портале Avito. Производство полного цикла оценивается в 390 млн рублей.

"Чикен-Дак".
"Чикен-Дак".
"Авито"

В объявлении говорится, что предприятие занимается выращиванием и переработкой кормов, а также выращиванием и поставкой мяса утки и курицы.

Общая площадь составляет 3,1 тыс. га, находящихся в аренде на 49 лет. 2,3 тыс. га отданы под пашни, остальная земля используется под сенокос.

На продажу выставлены административное здание, АЗС, гаражные боксы с собственным автопарком и сельхозтехникой, гостиница, столовая и другие бытовые объекты.

Что касается непосредственно производства, то оно включает 39 корпусов птичников, 11 из которых законсервированы, для них закуплено новое оборудование. Еще семь корпусов сдаются в аренду. Еще часть корпусов требуют ремонта.

Также у предприятия есть корпус с инкубаторами, который находится на реконструкции, ветеринарная лаборатория, элеватор, убойный и упаковочный цеха.

В объявлении говорится, что птицефабрика располагается в селе Черемное, где "проживает достаточное количество квалифицированного персонала, готового трудиться как на полях, так и в птичниках".

&quot;Чикен-Дак&quot;.
"Чикен-Дак".
"Авито"
&quot;Чикен-Дак&quot;.
"Чикен-Дак".
"Авито"
&quot;Чикен-Дак&quot;.
"Чикен-Дак".
"Авито"

Что еще известно о предприятии

Утиная ферма "Чикен-Дак" была образована в 2005 году на базе птицефабрики "Первомайская" Павловского района.

Та в свое время находилась на грани разорения и была продана частному инвестору. На тот момент была информации, что собственник "Чикен-Дак" проживает в Казахстане.

В качестве учредителя "Компании Чикен-Дак" сейчас значится Раиза Нагайцева, у которой есть строительный бизнес в Москве и Рязани.

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