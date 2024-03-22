Продажи ипотеки в России в марте могут достичь 500 млрд рублей

За первую половину марта заемщики оформили в ВТБ более 11 тысяч жилищных кредитов на 56 млрд рублей, что почти в три раза превышает результат за сопоставимый период февраля. По итогам марта спрос на ипотеку среди клиентов банка может составить 150 млрд рублей, а общие продажи ипотеки в России — достичь 500 млрд рублей.

В Сибирском федеральном округе объем выдач ипотеки ВТБ за первые две недели марта составил 6 млрд рублей. Наибольший объем сделок приходится на Новосибирскую область (2 млрд рублей) и Красноярский край (1,6 млрд).

В марте рынок недвижимости в России оживился, что отразилось и на росте объемов жилищного кредитования. По итогам месяца выдачи ипотеки в России могут достигнуть 500 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат февраля. Из них примерно 150 млрд — это продажи банка. Мы значительно увеличили спрос клиентов и как следствие — нашу долю на рынке, — отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, ситуация на рынке в этом году остается неопределенной, что повлияет на сокращение продаж к прошлому году. «Основной спрос клиентов сейчас приходится на программы с господдержкой, которые для банков по-прежнему имеют околонулевую доходность. Мы понимаем их социальную значимость, но продолжаем следить за финансовой конъюнктурой, не исключая дальнейших изменений. Итоговые результаты рынка в этом году будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Можно сказать, что рынок ипотеки сейчас остается очень «волатильным», — добавил он.

По оценке Сергея Бабина, на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю господдержки на первичном рынке программа будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, наиболее нуждающихся в финансовой поддержке – многодетных семей, врачей, учителей. Еще одним вектором станет поддержка российских регионов, где темпы ввода нового жилья пока недостаточны.

По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2), активность восстанавливается и на рынке недвижимости. Уже в феврале количество сделок на платформе увеличилось почти на 20%. Начал восстанавливаться и спрос на ипотеку: в последний зимний месяц клиенты М2 оформили почти на треть больше заявок на жилищные кредиты, чем в январе. При этом выросла доля обращений по покупке вторичного жилья — если год назад на этот сегмент приходилось 55% ипотечных заявок, то в январе-феврале 2024 года — более 70%.

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