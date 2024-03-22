22 марта
﻿
Экономика

Продажи ипотеки в России в марте могут достичь 500 млрд рублей

За первую половину марта заемщики оформили в ВТБ более 11 тысяч жилищных кредитов на 56 млрд рублей, что почти в три раза превышает результат за сопоставимый период февраля. По итогам марта спрос на ипотеку среди клиентов банка может составить 150 млрд рублей, а общие продажи ипотеки в России — достичь 500 млрд рублей.

Новоселье.
Новоселье.
Фото: Freepik.com, автор pch.vector

В Сибирском федеральном округе объем выдач ипотеки ВТБ за первые две недели марта составил 6 млрд рублей. Наибольший объем сделок приходится на Новосибирскую область (2 млрд рублей) и Красноярский край (1,6 млрд).

В марте рынок недвижимости в России оживился, что отразилось и на росте объемов жилищного кредитования. По итогам месяца выдачи ипотеки в России могут достигнуть 500 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат февраля. Из них примерно 150 млрд — это продажи банка. Мы значительно увеличили спрос клиентов и как следствие — нашу долю на рынке, — отмечает начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, ситуация на рынке в этом году остается неопределенной, что повлияет на сокращение продаж к прошлому году. «Основной спрос клиентов сейчас приходится на программы с господдержкой, которые для банков по-прежнему имеют околонулевую доходность. Мы понимаем их социальную значимость, но продолжаем следить за финансовой конъюнктурой, не исключая дальнейших изменений. Итоговые результаты рынка в этом году будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Можно сказать, что рынок ипотеки сейчас остается очень «волатильным», — добавил он.

По оценке Сергея Бабина, на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю господдержки на первичном рынке программа будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, наиболее нуждающихся в финансовой поддержке – многодетных семей, врачей, учителей. Еще одним вектором станет поддержка российских регионов, где темпы ввода нового жилья пока недостаточны.

По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2), активность восстанавливается и на рынке недвижимости. Уже в феврале количество сделок на платформе увеличилось почти на 20%. Начал восстанавливаться и спрос на ипотеку: в последний зимний месяц клиенты М2 оформили почти на треть больше заявок на жилищные кредиты, чем в январе. При этом выросла доля обращений по покупке вторичного жилья — если год назад на этот сегмент приходилось 55% ипотечных заявок, то в январе-феврале 2024 года — более 70%.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость