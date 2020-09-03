Продажи подержанных вещей на «Авито» обложат налогом

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%, пишут « Ведомости ».

Сейчас законодательство не возлагает на электронные платформы и социальные сети, такие как «Авито» и «Юла», функции налоговых агентов, поэтому те не могут уплачивать налоги из средств пользователей.

По нынешним правилам, физлица при продаже своего имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.

Эксперты подсчитали — если государство ужесточит контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на «Авито» и «Юле», то бюджет сможет дополнительно получать 80 млрд рублей в год, пишет Lenta.ru.

Однако не исключено, что главным результатом попыток государства собирать налог с подержанных вещей станет бегство значительного числа пользователей с онлайн-платформ. А они уж найдут другие площадки для продажи.

Между тем пока непонятно — каким образом будет проходить контроль купли-продажи.