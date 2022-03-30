Продажу российского зерна за границу предложили перевести в рубли

Российские экспортеры зерна попросили ЦБ проработать возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей, сообщает « Коммерсант ».

Как отмечает издание, у российских компаний возникли сложности с получением платежей за зерно на фоне новых санкций, поэтому необходима минимизация рисков.

«Среди инициатив, в частности — возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей. Схема может сработать как минимум с Турцией, которая уже готова переходить на национальные валюты в торговле», — отмечает издание.

Союз экспортеров зерна попросил ЦБ проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам. Инициатива есть в списке вопросов, которые обсуждались на совещании в ЦБ с союзом на прошлой неделе.

Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна.

Кроме того, в Союзе предложили ряд мер для оптимизации текущих операций. В их числе — фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.

Также ЦБ просят проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.

Ранее на Алтае эксперты обсудили, что ждет зерновую отрасль после начала спецоперации и что делать.