Продуктовый ритейл в России отменяет акции и сокращает ассортимент

Поставщики продуктов в России вносят изменения в процессы из-за масштабного экономического кризиса, пишет « Коммерсант ».

Крупнейший российский производитель детского питания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») с 1 марта на «непрогнозируемый период» отменяет промо, откладывает закупку рекламных услуг и фокусируется на производстве самых востребованных позиций.

Компания также предупредила о возможных проблемах с поставками и во избежание штрафов попросила снизить уровень остаточной годности при приемке продуктов до 40%.

Campina (выпускает йогурты Fruttis, детские смеси Friso и другое) с 1 марта вынуждена отгружать продукцию только по регулярной цене без промо. Компания просит ритейлеров оценить уровень запасов в распределительных центрах и магазинах, предоставить прогноз закупок и снизить остаточный срок годности при приемке.

Как отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, фокусировка на выпуске наиболее популярных позиций позволяет сокращать издержки и рационально расходовать сырье и материалы в непредсказуемых рыночных условиях.

Отказ от поставок по промо также объясним в условиях девальвации рубля. В противном случае такая практика могла грозить убытками производителям.