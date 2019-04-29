Как алтайские города пытаются стать «умнее» и возможно ли это

Эксперты полагают, что цифровизация может решить многие проблемы крупных алтайских городов — Рубцовска, Бийска и Барнаула. В том числе, связанные с дорогами, сетями ЖКХ и т.д. Насколько «единички и нолики» способны закатать дыры в асфальте и вовлечь горожан в управление процессом — разбирался altapress.ru.

В Алтайском крае для реа­лизации нацпроектов, принятых в 2018 году в продолжение майского указа президента и его обращения к Федеральному Собранию, утвердили 52 региональных проекта. На сайте краевого минэкономразвития размещены их паспорта. Но пока все эти документы выглядят огромным массивом данных (к тому же написанных сложным бюрократическим языком). Разобраться в них не так просто.

Мы изучили состояние рынка, поговорили с экспертами и сделали собственные выводы о том, насколько вероятна реализация тех или иных проектов. За основу мы взяли 10-балльную шкалу.

Проект «Умный город» Вероятность реализации: 6

Суть

«Умный город» — это ведомственный проект, который входит в состав нац­проекта «Цифровая экономика». По содержанию он также связан с нацио­нальным проектом «Жилье и городская среда». Его цель — повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни.

В проекте пять ключевых принципов: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности и сервисной составляющей городской среды. Основной инструмент реализации — широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений.

В феврале 2019 года Минстрой утвердил стандарт «умного города» до 2024 года. В проекте примут участие все российские города с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

Стандарт состоит из мероприятий по восьми направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Они будут внедряться с учетом уже существующей инфраструктуры. В нее входят компоненты «Безопасного города», информационная система ЖКХ и другие.

Оплата через интернет. СС0

До 2020 года все города-участники должны внедрить цифровые платформы для вовлечения горожан в управление городскими процессами — это первая задача, которую перед ними поставили.

Что есть сейчас

В Алтайском крае под критерий проекта по численности населения подходят Барнаул, Бийск и Рубцовск. В марте Минстрой проводил отбор пилотных городов, которые возьмут на себя обязательства досрочно выполнить мероприятия «Умного города» и получат финансирование. Общий объем средств из федерального бюджета на эти цели — 12 млрд рублей.

Бийск подавал заявку на участие в отборе, Барнаул занимался ее подготовкой, Рубцовск в конкурсе не участвовал, об этом «СК» рассказали в муниципальных администрациях. По данным на 26 марта, Минстрой выбрал 36 пилотных городов. Среди них Калуга, Нижний Новгород, Томск, Иннополис, Воронеж и другие.

В Барнауле уже есть элементы «умного города» — это городской Wi-Fi, система оплаты коммунальных платежей «Город», также работают федеральные проекты — портал «Госуслуги», ГИС ЖКХ и другие.

Wi-Fi в общественных местах. архив сайта pixabay.com

В 2017 году в Алтайкомсвязи рассказывали, что в краевом центре планируется внедрение «Безопасного города» (система уличного видеонаблюдения и обработки данных с камер). Однако проект пока не реализован.

Цифровую платформу по вовлечению граждан в решение вопросов развития города в Барнауле только планируют разработать. В Бийске рассказали, что она уже «частично реализована» на сайте города — там работает интернет-приемная главы, есть система проведения интерактивных опросов.

Также запущены интерактивная карта строительства и ремонта объектов в Бийске, портал «Бизнес-навигатор наукограда», где можно посмотреть информацию о предприятиях города, увидеть на карте земельные участки и объекты муниципальной собственности, выставленные на продажу. Там же представлена информация об основных показателях жизни города.

В Рубцовске в сетях водо- и теплоснабжения используют программу ZuluServer от разработчика из Санкт-Петербурга — компании «Политерм». Она позволяет сделать подробную карту и цифровую модель имеющихся сетей, проанализировать данные о них, проводить расчеты для оптимизации работы, ремонта и дальнейшего строительства.

Риски

Есть несколько препятствий, которые могут не позволить городам стать умными. Во-первых, финансирование. Внедрение систем «умного города» стоит недешево. Предполагается, что деньги на это будут выделяться из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Сколько их будет и хватит ли, пока непонятно. Объем финансирования проекта в Алтайском крае еще не утвержден. Планируется привлекать и частные инвестиции.

Бизнес. СС0.

Второй вызов — необходимость сотрудничества. Чтобы сделать город умным, нужно взаимодействие разных служб и ведомств, умение находить общий язык друг с другом, идти на уступки.

И, в-третьих, нужны специалисты, которые все эти решения будут внедрять. Есть крупные компании, которые претендуют на эту роль. Кто займется реализацией в Алтайском крае, пока не ясно.

Михаил Рязанов,

проректор АлтГУ по информатизации и цифровой образовательной среде: