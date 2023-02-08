Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартует в Алтайском крае

Общественные приемные «Единой России» теперь будут помогать жителям Алтайского края в трудоустройстве и карьерном росте. Для этого партийцы объединились с региональным управлением по труду и занятости населения в рамках реализации проекта «Моя карьера с «Единой Россией» .

Теперь, обратившись в поисках работы в общественные приемные партии, жители Алтайского края смогут получать помощь специалистов центров занятости в режиме «одного окна».

Более подробно о планах по реализации проекта «Моя карьера с «Единой Россией» рассказала председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

— Проект направлен на содействие гражданам в трудоустройстве и карьерном росте, а еще в профориентации и дополнительном профессиональном образовании. В связи с этим предусмотрены различные форматы работы. Например, организация встреч старшеклассников и студентов с депутатами, руководителями предприятий, успешными предпринимателями, обучение молодежи и людей зрелого возраста грамотному составлению резюме и успешному прохождению собеседований с работодателями, — рассказала Ирина Солнцева.

На старте проекта в Алтайском крае уже есть первые результаты, сообщил руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Андрей Осипов. Работу в суде получили две студентки колледжа Алтайского государственного университета. Они пришли в партийную приемную с просьбой о помощи в получении судебной практики. На работу в службу скорой медицинской помощи устроился медик, приехавший в Барнаул из ЛНР.

В рамках реализации проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в регионах будут проводиться обсуждения предложений в новый закон о занятости. Он был внесен в Госдуму «Единой Россией» и готовится ко второму чтению.

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» с сентября 2022 года реализовывался в пилотном режиме в пяти регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Камчатском крае и Удмуртской Республике. За это время прошло более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Это ярмарки вакансий, профессиональные туры, экскурсии для молодежи по региональным предприятиям.