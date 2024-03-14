«Проект можно считать успешным». Директор Барнаульского пивзавода — об импортозамещении, новых напитках и вкусах

Прошедший 2023 год для Барнаульского пивоваренного завода был богат на события — расширение экспорта, выпуск новинок, а еще 45-летие самого предприятия. Об этом и не только altapress побеседовал с генеральным директором БПЗ Алексеем Рыбниковым.

Краткое содержание

«Спрос на такие напитки есть»

— 45 лет — серьезный возраст. Если представить, что ваш завод — это человек, какой он?

— 45 — действительно солидный возраст. Конечно же, наш человек-завод — это состоявшийся, успешный, крепко стоящий на ногах, имеющий большой опыт ведения бизнеса на своем рынке.

— С каким багажом барнаульский пивоваренный завод подошел к своему юбилею?

— Важный показатель — это широкий ассортимент нашей продукции, который включает 33 алкогольных бренда и 34 безалкогольных. В настоящий момент соотношение производства этих видов продукции у нас составляет 60 на 40, хотя еще пару лет назад было 80 на 20.

Тенденция последних лет такова, что спрос на безалкогольную продукцию продолжает расти.

В 2023 году Барнальский пивоваренный завод выпустил новую линейку спортивных напитков для людей, ведущих активный образ жизни, под торговой маркой «Изотоник Batterade». Они поддерживают водно-солевой баланс в организме во время и после тренировок.

Сейчас расширяем свое присутствие на рынке подобных изотоников. Опыт показывает, что спрос на такие напитки есть, объемы продаж увеличиваются.

«Завод модернизировал солодовню»

— Уровень технологической оснащенности предприятия как можете оценить?

— Предприятие оснащено всем необходимым технологическим оборудованием. Мощность производства варочного цеха составляет 12 млн декалитров. По линиям розлива мы имеем все необходимые варианты — розлив в кеги различной емкости, в стеклянную, алюминиевую и ПЭТ-тару.

Традиционно на лидирующих позициях остается разливное пиво в кегах — оно занимает порядка 50% в объеме продаж.

Тарированная продукция предназначена прежде всего для продажи в сетевой рознице. В настоящий момент в этом сегменте мы наблюдаем высокую конкуренцию со стороны крупных федеральных компаний.

Кроме того, ощущается конкуренция и между самими сетями, которые используют инструменты демпинга. Нам в таких условиях порой сложно работать. Особенно это актуально в период повышения отпускных цен, связанных с индексацией акцизов.

— Если говорить об инвестициях в производство, что сделано за последние годы и что планируется?

— Несмотря на определенные сложности, завод модернизировал солодовню. Собственное производство солода — визитная карточка нашего предприятия. Далеко не у всех пивопроизводителей она есть.

Могу сказать, что солодовня в значительной степени выручает предприятие, обеспечивая стратегическим сырьем. Это достаточно емкий ресурс, позволяющий держать на высоте качество продукции и сдерживать рост себестоимости.

Награды. Фото: Анна Зайкова.

«Это и было первое импортозамещение»

— В 2022 году БПЗ запустил импортозаместительную линейку напитков. Как она себя показала?

— Импортозамещением Барнаульский пивоваренный завод занимается дольше, чем все остальные. Коктейльную линейку Good Stripes, которая на сегодняшний момент включает более 10 различных наименований, мы начали выпускать еще в 2013 году. Тогда в нее входили всего три вида продукции. По сути это и было первое импортозамещение.

Надо отметить, что с 2022 года многие производители делают колу и сейчас ее на рынке столько, что глаза разбегаются.

Тем не менее кола Барнаульского пивзавода не потерялась на полках и показала высокие продажи. В 2022 году мы произвели 70 тыс. декалитров этого напитка. В 2023-м — уже в два раза больше. Так что этот проект можно считать успешным.

— Чем в дальнейшем будете удивлять потребителей?

— Самое главное для нас — сохранять стабильный вкус и качество нашей продукции.

Я уже отмечал, что предприятие планомерно внедряет процесс маркировки продукции в соответствии с действующим законодательством.

К сожалению, не все проходит гладко. Наладить бесперебойную работу линий розлива с нанесением маркировки пока не удается. В любом случае производительность оборудования снижается. Однако со временем, я полагаю, нам удастся минимизировать потери.

— Знаю, что в 2023 году у вас произошло расширение рынков сбыта, в том числе за счет экспортных поставок. Можете рассказать подробности?

— Мы идем в ногу со временем и постепенно переориентируемся на Восток. С точки зрения внешнеэкономической деятельности год был насыщенный: приняли множество делегаций здесь, в Барнауле, поучаствовали в крупной выставке в Китае. Могу сказать, что китайской стороне интересна наша продукция. Для них важно, что она произведена на качественном и натуральном сырье. В 2023 году уже были поставки пива в Китай. Продолжаем работать в этом направлении.

С удовольствием дважды принимали на предприятии партнеров из Индии. Заключили меморандумы о сотрудничестве. Индийцев больше интересуют безалкогольные напитки и наш побочный продукт — кормовые смеси для животных.

На сегодняшний момент прорабатываем вопросы логистики и расчетов с индийскими партнерами, чтобы осуществить поставки.

Сейчас вот, когда мы с вами беседуем, наша делегация находится на международной выставке GulFood в Объединенных Арабских Эмиратах — там у нас свой стенд в рамках общей экспозиции Российского экспортного центра. Мы представляем на выставке все линейки безалкогольной продукции и уже наметили солидный пакет переговоров с потенциальными партнерами.

В целом же могу сказать, что экспорт нашей продукции по сравнению с 2022 годом вырос более чем в два раза.

Алексей Рыбников, генеральный директор БПЗ. Фото: Анна Зайкова.

Справка На сегодняшний день Барнаульский пивоваренный завод — это 1,2 тыс. работников. В летний сезон количество сотрудников увеличивается. БПЗ — один из самых емких налогоплательщиков региона. Так, например, в 2023 году во все уровни бюджета было перечислено 2,56 млрд рублей, выручка предприятия при этом составила 5,5 млрд рублей.

Специальный вопрос

— Мы уже затрагивали тему акциза на сладкие напитки. Ваше предприятие в этой связи какую стратегию для себя выбрало?

— Натуральность — наш главный приоритет, который не меняется. Как я уже говорил, солод мы производим сами, сырьем на ближайший год предприятие обеспечено. Вода своя — на территории завода имеется 10 артезианских скважин глубиной до 240 метров. Хмель для производства пива закупаем в Германии. Для производства безалкогольных напитков используем только натуральные ингредиенты. От этого принципа не планируем отступать.

Наш принцип натуральности и качества напитков подтверждается не только признанием потребителя, но и наградами, которые наши напитки получают на профессиональных специализированных выставках и дегустационных конкурсах.

Так, например, в конце прошлого года мы приняли участие в XXV юбилейном Международном профессиональном конкурсе «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года» в Мос­кве. И четыре наших напитка получили высокие награды: новинка 2023 года — тонизирующий напиток «Базз Мангос» завоевал золотую медаль, напиток «Тропический микс» линейки «Гуд страйпс» («Яркие полосы») также удостоен золота, и два слабоалкогольных напитка стали обладателями золота и серебра.

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