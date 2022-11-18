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Экономика

Проект о регулировании майнинговой деятельности внесли в Госдуму

Проект о регулировании майнинговой деятельности внесли в Госдуму. Его опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com

С 1 января 2023 года майнерам хотят разрешить продажу добытой цифровой валюты двумя способами:

  • По иностранным системам без соблюдения закона о валютном регулировании;
  • На специальной отечественной площадке, которую создадут в экспериментальном правовом режиме.

При этом о сделке нужно будет уведомлять Федеральную налоговую службу.

Кроме того, законопроект устанавливает запрет на рекламу криптовалюты. Требования к деятельности майнеров, в том числе физических и юридических лиц, будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ.

Какой орган будет осуществлять контроль, также определит правительство. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект могут принять в декабре.

Ранее курс биткоина рухнул. Что произошло и как это может повлиять на экономику России — в материале altapress.ru.

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