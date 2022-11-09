Разбор. Что произошло с курсом биткоина и как это может повлиять на российскую экономику

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Что происходит с курсом биткоина?

Курс биткоина в последнее время следует тренду на снижение. Своии максимальные значения он показывал на протяжении 2021 года, когда стоимость одного биткоина доходила почти до 67 тыс. долларов. Однако вскоре началось снижение.

В конце марта 2022 года курс криптовалюты доходил до 47 126 тыс. долларов — максимум в этом году.

В начале ноября стоимость биткоина колебалась в пределах 20−21,5 тыс. долларов, пока 8 ноября не рухнула до до 17 484 долларов. Вскоре такое большое падение удалось отыграть, и сейчас биткоин торгуется в пределах 18 тыс. долларов.