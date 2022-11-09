9 ноября
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Экономика

Разбор. Что произошло с курсом биткоина и как это может повлиять на российскую экономику

Курс биткоина во время торговой сессии 8 ноября рухнул более чем на 15% - до 17 484 долларов. Что происходит с курсом биткоина, от чего зависит курс криптовалюты и как биткоин связан с российской экономикой — в разборе altapress.ru.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0
1
Что происходит с курсом биткоина?

Курс биткоина в последнее время следует тренду на снижение. Своии максимальные значения он показывал на протяжении 2021 года, когда стоимость одного биткоина доходила почти до 67 тыс. долларов. Однако вскоре началось снижение.

В конце марта 2022 года курс криптовалюты доходил до 47 126 тыс. долларов — максимум в этом году.

В начале ноября стоимость биткоина колебалась в пределах 20−21,5 тыс. долларов, пока 8 ноября не рухнула до до 17 484 долларов. Вскоре такое большое падение удалось отыграть, и сейчас биткоин торгуется в пределах 18 тыс. долларов.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com
2
От чего зависит курс биткоина?

Котировка биткоина зависит исключительно от баланса спроса и предложения, она никем не регулируется и не сдерживается. При этом никто не обязан принимать биткоины, то есть не существует механизма получить за них хоть что-нибудь, если по какой-то причине их откажутся покупать или принимать в оплату.

3
Как с биткоином связана российская экономика?

Недавно руководство Центральноафриканской Республики предложило российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином. Эта страна признала биткоин официальным платежным средством второй в мире после южноамериканского Сальвадора.

При этом недавно в российском законодательстве криптовалюты вышли «из тени». Так, с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О финансовых цифровых активах». Этот документ на законодательном уровне присвоил криптовалютам статус имущества. Теперь россияне получили возможность инвестировать и официально декларировать доход от криптовалют.

Биткоин.
Биткоин.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Кроме того, стало известно, что Минфин России, Росфинмониторинг и ЦБ разрабатывают механизм возможных расчетов с другими странами, в том числе с «недружественными», в цифровой валюте.

4
Для кого из россиян курс биткоина очень важен?

В России традиционно большой интерес к криптовалютам, в том числе и к биткоину. В 2021 году Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина.

Большой интерес к криптовалютам возник после начала Россией специальной военной операции на территории Украины в феврале 2022 года. После этих событий против РФ и банковской системы страны ввели жесткие экономические санкции, платежные системы Maestro и Visa покинули российский рынок, а российские карты МИР во многих странах перестали обслуживаться.

В таких условиях для россиян, выезжающих за пределы страны, криптовалюты, и в частности биткоин стала казаться выходом из ситуации. Однако высокая волатильность на рынках может пошатнуть эту убежденность.

Ранее стало известно, что законопроект о легализации майнинга внесли в Госдуму.

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