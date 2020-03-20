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Экономика

Профессор экономики назвал способ сохранить сбережения на фоне обвала рубля

Лучший способ сохранить рублевые сбережения — это купить долгосрочные акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене. Об этом рассказал профессор ВШЭ Евгений Коган, пишет Regnum.

Доллары.
Доллары.
unsplash.com

По его словам, в настоящее время ценные бумаги опустились до минимальных значений, при этом через год или два они могут вырасти в цене.

Вместе с тем профессор предостерег от совершения валютных операций, поскольку «суетиться уже поздно».

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