Профессор МГУ Зубаревич рассказала, почему в Алтайском крае маленькие зарплаты

Алтайский край живет небогато и зарплаты здесь низкие. Почему это происходит, описала экономико-географ и специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич. Профессор МГУ затронула тему Алтая в программе телеканала «Дождь», где рассказала о том, что произойдет в экономике регионов в ближайшее время.

В эфире передачи «Деньги. Прямая линия» житель Барнаула задал вопрос Наталье Зубаревич:

Хотелось бы узнать побольше о нашем крае многострадальном, потому что по соцопросам у нас самая низкая зарплата во всей России.

По словам профессора Зубаревич, пониженные зарплаты — это обычная история для аграрных территория, высока доля занятых в сельском хозяйстве. Для сравнения она привела Ставропольский край, где схожая ситуация с доходами населения.

Наталья Зубаревич,

профессор МГУ:

Край, в котором не может быть большой налоговой базы, потому что российский агросектор очень мало платит налогов, так устроено. И на землю, и налог с прибыли, выводятся еще частично.

По словам ученого, «живых предприятий» в крае не так много. Зубаревич выделили только «Алтайвагон» и Заринский коксокомбинат, которые, по ее словам «что-то платят» из налогов. Но тот же Коксохим, говорит эксперт, при этом выведен в стороннюю структуру.

Она не стала спорить, что Алтайский край, в целом, живет небогато. Но, например, у Барнаула есть потенциал развития, который сейчас «четко реализуется в сервисной экономике».

Наталья Зубаревич,

профессор МГУ:

У вас и свои очень неплохие сети есть местного происхождения. Да, с остальными рабочими местами, особенно с высокотехнологичными, конечно, большие проблемы, но я бы так сказала: по сравнению с тем, что было в начале нулевых, сейчас потенциал Алтайского края используется лучше в силу того, что Россия наконец стала мощным зерновым экспортером.

Зубаревич считает, что Алтайский край неконкурентноспособен из-за плеча поставок в Новороссийский порт без льготы по железнодорожному транспортному тарифу.

Наталья Зубаревич,

профессор МГУ:

И я как раз сторонник того, что эта льгота должна сохраняться, чтобы край свои качественные пшеницы и крупы мог вывозить. Но это всё дело не быстрое, и прибыль остается у трейдеров. А производитель получает относительно немного. Но на фоне того, что было… Я, например, могу вам сказать одно: я сейчас покупаю алтайские сыры, и вот они, правда, я нашла сыр очень правильный, да, «Киприно», и он правильный.

Наталья Зубаревич предлагает сравнить, что было в конце девяностых и сейчас. Ученый считает, что разница есть, причем, в пользу современного состояния дел в Алтайском крае. Но это относительное благосостояние строится только на аграрной части экономики края.