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Экономика
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Профсоюзы хотят увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей

Федерация независимых профсоюзов России будет настаивать на расширении потребительской корзины до размера минимального потребительского бюджета — 25 тысяч рублей. Вместе с этим показателем должен вырасти и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщает «Российская газета».

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

Как рассказал изданию председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, в Трудовой кодекс должны внести поправки, которые четко определят, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно начислять поверх него.

Поводом для этого стало решение Конституционного суда РФ, по которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться сверх минимальной зарплаты, а не входить в нее. Инициаторами этого судебного разбирательства были профсоюзы.

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины, поскольку сегодняшний прожиточный минимум «уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей». «Мы будем настаивать, чтобы „корзину“ расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины — примерно 25 тысяч рублей», — сказал Шмаков.

При этом председатель профсоюзов подчеркнул, что расходы на продукты питания должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления нужно пересмотреть с учетом современных рекомендаций норм потребления.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей. С 1 января 2019 года он составляет 11 280 рублей в месяц.

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