Прогноз: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007−2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg .

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. <С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.>

По мнению аналитиков агентства, российская национальная валюта понесет большие убытки из-за того, что спад в мировой экономике обычно приводит к падению цен на нефть, пишет Forbes.

При этом китайский юань может подешеветь к доллару всего на 1%, подсчитали аналитики агентства.

Валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара, считают аналитики. К ним относятся ряд стран Латинской Америки, а также Южная Африка, Индонезия, Чили, Турция и Индия, пишет «Коммерсантъ».

«Несмотря на то, что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопролития, есть возможности для еще больших потерь», — пишет агентство.

16 марта курс доллара на российском рынке прибавил около 2 руб. и достигал 75 руб./$, сейчас 74,9 руб./$ (несмотря на ослабление американской валюты в мире). Курс евро превышал 84 руб./€, сейчас 83,7 руб./€.