Прогноз: Минтруд не ожидает существенного роста безработицы

К такому решению пришли на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
На сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8.
За последние три-четыре месяца количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тыс. человек.
«В связи с проблемой структурной безработицы, наши активные мероприятия поддержки занятости населения мы
должны продвигать, в особенности это касается тех, кто состоит на учете в центрах занятости», — говорит глава министерства.
Более 50% граждан не имеют базового среднего профессионального, либо высшего образования.
В связи с этим охват мероприятий будет несколько выше.
Для граждан в центре занятости, краткосрочных программ повышения квалификации уже недостаточно.