Прогноз: Минтруд не ожидает существенного роста безработицы

На 2023 год Минтруд России не прогнозирует существенного роста уровня безработицы, сообщает глава министерства Антон Котяков, пишет ТАСС

К такому решению пришли на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На сегодняшний день показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8.

За последние три-четыре месяца количество зарегистрированных безработных в центрах занятости варьируется порядка 600 тыс. человек.

«В связи с проблемой структурной безработицы, наши активные мероприятия поддержки занятости населения мы должны продвигать, в особенности это касается тех, кто состоит на учете в центрах занятости», — говорит глава министерства.

Более 50% граждан не имеют базового среднего профессионального, либо высшего образования.

В связи с этим охват мероприятий будет несколько выше.

Для граждан в центре занятости, краткосрочных программ повышения квалификации уже недостаточно.