22 июля
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Экономика

Прогноз: одежда и обувь значительно подорожают в осенне-зимнем сезоне

Ретейлеры надеются на восстановление продаж и в то же время прогнозируют рост цен на одежду и обувь осенью, пишет РБК.

Домашняя одежда.
Домашняя одежда.
unsplash.com

По прогнозам, одежда и обувь могут подорожать минимум на 10%. Причины — рост цен на перевозку и сырье, а также ослабление рубля.

Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Хлопок с начала года подорожал на 35%, выросла и стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты.

Коллекции нового сезона прибавят в цене 10−15%, рассказал изданию президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. В начале 2022 года цены могут вырасти на 18−20%, предупреждает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников.

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