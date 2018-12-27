Прогноз Роснефти. Какими будут цены на бензин в 2019 году

«Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — сказал Сечин.
Игорь Сечин также прокомментировал обвал цен на нефть, который продолжается практически с заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. «Основным фактором стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка», — добавил Сечин.
Глава госкомпании заверил, что никто не испугался данного падения, так как соглашение ОПЕК+ представляет более комплексное решение, которое стабилизирует цены на нефть в ближайшем будущем.