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Экономика
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Прогноз Роснефти. Какими будут цены на бензин в 2019 году

Цены на бензин в начале 2019 года вырастут в районе 1,7%. Такой прогноз дал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, пишет News.ru.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — сказал Сечин.

Игорь Сечин также прокомментировал обвал цен на нефть, который продолжается практически с заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. «Основным фактором стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка», — добавил Сечин.

Глава госкомпании заверил, что никто не испугался данного падения, так как соглашение ОПЕК+ представляет более комплексное решение, которое стабилизирует цены на нефть в ближайшем будущем.

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