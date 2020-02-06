Прогнозирующую урожай программу изобрели в Самарском университете

Самарский университет разработал программу «Электронный агроном», которая даст прогноз на урожай и поможет фермеру советом, сообщает вуз на своем сайте.

Программный комплекс способен путем анализа различных факторов прогнозировать урожайность посевов и помогать сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей, отмечает университет.

«Разработанная система поддержки принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности, использует геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования Земли. Программный комплекс точного земледелия постоянно развивается и получает новые опции, углубляющие его возможности», — говорится в сообщении.

О некоторых алгоритмах работы комплекса можно узнать в соответствующей статье в журнале «Компьютерная оптика».

Один из разработчиков системы Андрей Чернов рассказал, что сейчас в систему добавили такую опцию, как прогнозирование урожайности.

«Выходим на планирование севооборота. То есть, комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности. К примеру, что в каком порядке, в какие сроки и в каких объемах сеять, когда и какие удобрения вносить, чтобы получить тот или иной результат», — пояснил доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности университета.

Урожай. Поле. СС0

Комплекс занимается рациональным планированием структуры посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах — от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному урожаю.

Площадь одновременно анализируемых посевов — от 100 до 1 млн га.

Для прогноза комплекс оценивает состояние посевов по данным снимков из космоса, анализирует показатели температуры, влажности и осадков, принимает во внимание типы и качество посевов в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности.