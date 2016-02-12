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Программа «Продвижение в интернете» от Школы бизнеса Алтайского края

Федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства стартует в 2020 году с программы «Продвижение в интернете». Как и в предыдущем году старт программы будет дан на площадке центра «Мой бизнес» в Барнауле (Мало-Тобольская, 19). Первое занятие пройдет уже 26 февраля 2020 года, регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф

Антон Слободчиков.
Антон Слободчиков.
Анна Зайкова

Антон Слободчиков,
директор Фонда МСП:

Опробованный ранее формат совмещения очных и дистанционных занятий мы решили сохранить и в текущем году. Курс будет состоять из четырех лекций от федеральных спикеров и трех вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей. Слушателям, успешно завершившим весь курс, будет выдан сертификат.

Цель проекта

Развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края.

Как мы работаем?

За три недели участники программы прослушают 4 живых лекции и 3 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.

Участники программы научатся:

  • Создавать полезный контент, который помогает привлекать клиентов
  • Вести бизнес-аккаунт или продвигать личный бренд в социальных сетях и на других платформах, в том числе в Instagram и YouTube
  • Вести контекстную и таргетированную рекламу, оценивать эффективность рекламных кампаний
  • Регулярно готовить новые полезные материалы и вести корпоративный блог
  • Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании.

Старт программы — 26 февраля.

Стратегическая сессия в алтайском центре “Мой бизнес”.
Стратегическая сессия в алтайском центре «Мой бизнес».
Дмитрий Лямзин

Спикеры программы:

  • Эксперт по продвижению бизнеса в социальных сетях
  • Директор по маркетингу компании «Hiconversion»
  • Спикер ключевых отраслевых конференций
Алексей Иванов:
  • Эксперт Яндекса по обучению
  • Сооснователь и директор агентства ISEE Marketing
  • Автор и ведущий обучающих семинаров и авторской рассылки, докладчик и ведущий ключевых отраслевых конференций, в том числе — РИФ, RIW, eTarget, ТРИМ, iMetrics, YaС
Илья Русаков:
  • Основатель и руководитель агентства интернет-маркетинга impulse. guru
  • Основатель SEO-reports.ru — сервиса автоматизации отчетности в Digital
  • Преподаватель в онлайн-университете «Нетология» и «Синергия»
  • Эксперт в интернет-маркетинге. 10 лет практического опыта в Digital
Обучающий семинар для предпринимателей
Обучающий семинар для предпринимателей
Фото: Дмитрий Лямзин
Федюнин Сергей:
  • Руководить агентства Практика SMM
  • Создатель, главный администратор и автор контента сообщества «Практика SMM».
Левина Ильяна:
  • Директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры»
  • Совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP

Участие бесплатное. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении школы. Количество мест ограничено!

Куда приходить:

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес»

Стратегическая сессия в алтайском центре “Мой бизнес”.
Стратегическая сессия в алтайском центре «Мой бизнес».
Дмитрий Лямзин

Образовательные программы Деловой среды

Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Направления вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

Программа проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

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