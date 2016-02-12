Программа «Продвижение в интернете» от Школы бизнеса Алтайского края

Антон Слободчиков,
директор Фонда МСП:
Опробованный ранее формат совмещения очных и дистанционных занятий мы решили сохранить и в текущем году. Курс будет состоять из четырех лекций от федеральных спикеров и трех вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей. Слушателям, успешно завершившим весь курс, будет выдан сертификат.
Развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края.
За три недели участники программы прослушают 4 живых лекции и 3 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.
Участники программы научатся:
- Создавать полезный контент, который помогает привлекать клиентов
- Вести бизнес-аккаунт или продвигать личный бренд в социальных сетях и на других платформах, в том числе в Instagram и YouTube
- Вести контекстную и таргетированную рекламу, оценивать эффективность рекламных кампаний
- Регулярно готовить новые полезные материалы и вести корпоративный блог
- Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании.
Старт программы — 26 февраля.
Спикеры программы:
- Эксперт по продвижению бизнеса в социальных сетях
- Директор по маркетингу компании «Hiconversion»
- Спикер ключевых отраслевых конференций
- Эксперт Яндекса по обучению
- Сооснователь и директор агентства ISEE Marketing
- Автор и ведущий обучающих семинаров и авторской рассылки, докладчик и ведущий ключевых отраслевых конференций, в том числе — РИФ, RIW, eTarget, ТРИМ, iMetrics, YaС
- Основатель и руководитель агентства интернет-маркетинга impulse. guru
- Основатель SEO-reports.ru — сервиса автоматизации отчетности в Digital
- Преподаватель в онлайн-университете «Нетология» и «Синергия»
- Эксперт в интернет-маркетинге. 10 лет практического опыта в Digital
- Руководить агентства Практика SMM
- Создатель, главный администратор и автор контента сообщества «Практика SMM».
- Директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры»
- Совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP
Участие бесплатное. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении школы. Количество мест ограничено!
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес»
Образовательные программы Деловой среды
Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Направления вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.
Программа проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.