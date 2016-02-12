Программа «Продвижение в интернете» от Школы бизнеса Алтайского края

Федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, разработанный Деловой средой от Сбербанка совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства стартует в 2020 году с программы «Продвижение в интернете». Как и в предыдущем году старт программы будет дан на площадке центра «Мой бизнес» в Барнауле (Мало-Тобольская, 19). Первое занятие пройдет уже 26 февраля 2020 года, регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф