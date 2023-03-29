Проигрывают всухую. Как ранняя весна может осложнить жизнь алтайским аграриям

В 2023 году сход снега в части Алтайского края может произойти раньше среднемноголетних сроков. Об этом в середине марта на агрономической конференции в Косихе сообщил вице-губернатор региона Александр Лукьянов. Тревожная ситуация в районах восточной и западной Кулунды, которые и без того в последние годы не избалованы погодой. Нынешние сюрпризы небесной канцелярии могут дорого обойтись сельскому хозяйству.

Что происходит в районах

К посевной 2023 года «Панкрушихинский агропромснаб» готов полностью: техника отремонтирована и готова к выходу в поле, топливо и семена имеются — начинай хоть завтра.

Директор предприятия Сергей Топчиев объясняет: погодные условия складываются так, что посевная и правда может начаться раньше. Сельхозпроизводитель не исключает, что освободиться от снега поля могут уже в первых числах апреля, что раньше положенного на 10−15 дней.

«Оптимальный срок схода снега для нас — с 10 по 15 апреля, но в этом году все идет по плохому сценарию. Наши площади находятся ближе к Новосибирской области, здесь еще снег есть. У моих соседей по району все иначе», — говорит Топчиев.

По его словам, ежегодно в Панкрушихинском районе наблюдается повсеместный недобор осадков в весенний период. Как будет в нынешнем году, никто предсказать не возьмется. «Остается только Богу молиться», — признается директор.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В Ребрихинском районе снег на полях еще держится, рассказывает местный фермер Евгений Долгов. Сход снежного покрова ожидается в пределах среднемноголетних сроков. Но ситуация все равно тревожная — вот уже несколько лет весна в районе крайне сухая.

«В прошлом году в апреле у нас выпало 3 мм осадков, в мае — два. Разве это дожди?», — недоумевает фермер.

По его словам, по аналогичному сценарию ситуация развивалась в злополучном 2012 году, когда по краю повсеместно был введен режим ЧС. Осенью того года Ребрихинский район смог собрать в среднем всего 4 ц/га зерновых.

Где еще сложнее

Тревожность ситуации еще в середине марта обозначил на агрономической конфереции в Косихе Александр Лукьянов. Вице-губернатор обратился к собравшимся и сообщил: «Если у вас еще лежит снег на полях, то в районах степи его практически нет».

Подготовка к посевной. akzs.ru

Экс-министр сельского хозяйства края, а ныне председатель правления «Агросоюза» Александр Чеботаев рассказал altapress.ru, что вызывает опасение ситуация в районах восточной и западной Кулунды, где снег сошел раньше срока примерно на неделю, что грозит пересушенностью почвы и суховеями.

Приграничной с Казахстаном зоне уже несколько лет не везет с погодой — засуха 2022 года снизила урожайность по зерновым в Угловском районе до 2,9 ц/га, в Бурлинском — до 4,1 ц/га, в Кулундинском — до 4,5 ц/га, что совсем негусто.

По мнению Александра Чеботаева, нынешняя ситуация с ранним сходом снега может отразиться на всходах и материальных затратах, которые потребуются для сохранения влаги в почве.

Александр Чеботаев. Дмитрий Лямзин

Как меняется климат

По словам директора Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий Алексея Гаркуши, с 1838 года и по настоящее время средняя температура воздуха в регионе выросла на три градуса. Средний прирост — 0,015 градусов каждые десять лет.

Сильнее всего потеплело в апреле, меньше всего в — июне и в августе. Годовое количество осадков в Алтайском крае варьируется от 262 до 690 мм.

При этом весенние влагозапасы в метровом слое почвы с 2012 года постепенно сокращаются. «Эти изменения во многом влияют на конечный результат. Но если правильно выстроить технологии, степень влияния внешних негативных воздействий будет существенно снижена», — отмечает ученый.

Подготовка к посевной. akzs.ru

Последний раз серьезный урон сельскому хозяйству засуха наносила в 2012 году. В некоторых районах температура на почве достигала +60 и более градусов. В итоге Алтайский край собрал 2,7 млн тонн зерна, при средней урожайности в 7,6 ц/га. Чистая прибыль аграриев сократилась на 50%.