5 ноября
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Экономика

Производитель известных в России семечек "Джинн" огорчил алтайских аграриев

Компания "Смарт", развивающая торговую марку "Джинн", в этом году не будет закупать сырье в Алтайском крае. Причина в неподходящем качестве кондитерской семечки, пояснил altapress.ru Отто Гросс, генеральный директор сельхозпредприятия "Степное". Это направление пополняло до 50% всего годового бюджета хозяйства.

Цех по фасовке семечек.
Цех по фасовке семечек.
Дмитрий Лямзин

По словам Отто Гросса, в этом году в Алтайский край приехал представитель "Смарта", объехал все районы Западной Кулунды, взял пробы кондитерской семечки. В планах компании было закупить порядка 4 тыс. тонн, к тем объемам, что производитель обычно приобретает в южных регионах страны.

"Буквально позавчера мне позвонили и сказали, что качество сырья их не удовлетворяет. Брать его в Алтайском крае они не будут", - рассказал Гросс.

По его словам, в этом году кислотное число подсолнечника составляет от 1 до 3 мг, хотя обычно было 0,3-0,4 мг. У семечки отмечается пожелтевшее и потемневшее ядро, неприятное горькое послевкусие.

Отто Гросс.
Отто Гросс.
Анна Зайкова

Кроме того, крупному закупщику из Челябинской области не понравилось отсутствие блеска лузги алтайской семечки.

"Что такое "кондитерка"? Для нашего хозяйства - это 50% всего годового бюджета. Чувствую, что дальше все будет веселее", - отметил директор.

Почему возникли проблемы

В нынешнем году приграничные с Казахстаном районы степи пережили все возможные природные катаклизмы. Так, в Кулундинском районе 6 июня был зафиксирован температурный рекорд — почва разогрелась до +70С.

Подсолнечник.
Подсолнечник.
открытые источники в интернете

Дальше лучше не стало — в первый летний месяц дождей в районе вообще не было, а воздух раскалялся почти до +42С.

Как результат — серьезная почвенная засуха и длительные суховеи. Затем погода кардинально поменялась.

С августа и до середины октября выпало до 400 мм осадков. Для здешних мест это почти в два раза больше годовой нормы.

Именно обильные дожди в период уборочной кампании Гросс считает главной причиной низкого качества подсолнечника в этом году.

Уборка подсолнечника зимой.
Уборка подсолнечника зимой.
Олег Богданов

По данным минсельхоза Алтайского края, уборка данной культуры в регионе проведена на 60% площадей. Урожай подсолнечника на текущий момент составляет порядка 550 тыс. тонн.

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