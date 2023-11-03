Производитель известных в России семечек "Джинн" огорчил алтайских аграриев

Компания "Смарт", развивающая торговую марку "Джинн", в этом году не будет закупать сырье в Алтайском крае. Причина в неподходящем качестве кондитерской семечки, пояснил altapress.ru Отто Гросс, генеральный директор сельхозпредприятия "Степное". Это направление пополняло до 50% всего годового бюджета хозяйства.

По словам Отто Гросса, в этом году в Алтайский край приехал представитель "Смарта", объехал все районы Западной Кулунды, взял пробы кондитерской семечки. В планах компании было закупить порядка 4 тыс. тонн, к тем объемам, что производитель обычно приобретает в южных регионах страны.

"Буквально позавчера мне позвонили и сказали, что качество сырья их не удовлетворяет. Брать его в Алтайском крае они не будут", - рассказал Гросс.

По его словам, в этом году кислотное число подсолнечника составляет от 1 до 3 мг, хотя обычно было 0,3-0,4 мг. У семечки отмечается пожелтевшее и потемневшее ядро, неприятное горькое послевкусие.

Отто Гросс. Анна Зайкова

Кроме того, крупному закупщику из Челябинской области не понравилось отсутствие блеска лузги алтайской семечки.

"Что такое "кондитерка"? Для нашего хозяйства - это 50% всего годового бюджета. Чувствую, что дальше все будет веселее", - отметил директор.

Почему возникли проблемы

В нынешнем году приграничные с Казахстаном районы степи пережили все возможные природные катаклизмы. Так, в Кулундинском районе 6 июня был зафиксирован температурный рекорд — почва разогрелась до +70С.

Подсолнечник. открытые источники в интернете

Дальше лучше не стало — в первый летний месяц дождей в районе вообще не было, а воздух раскалялся почти до +42С.

Как результат — серьезная почвенная засуха и длительные суховеи. Затем погода кардинально поменялась.

С августа и до середины октября выпало до 400 мм осадков. Для здешних мест это почти в два раза больше годовой нормы.

Именно обильные дожди в период уборочной кампании Гросс считает главной причиной низкого качества подсолнечника в этом году.

Уборка подсолнечника зимой. Олег Богданов

По данным минсельхоза Алтайского края, уборка данной культуры в регионе проведена на 60% площадей. Урожай подсолнечника на текущий момент составляет порядка 550 тыс. тонн.