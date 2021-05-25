26 мая
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Экономика

Производитель популярных йогуртов уходит с российского рынка

Производитель популярных йогуртов — Campina — уйдет с российского рынка, сообщает РБК.

Полезное питание. Йогурт со злаками и черникой.
Полезное питание. Йогурт со злаками и черникой.

Теперь российское подразделение FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность компании Ehrmann.

Марка решила сосредоточиться на развитии в других странах.

После завершения сделки бренды Fruttis и «Нежный» будут развиваться под управлением Ehrmann.

Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 года, ее детали не уточняются, пишет Lenta.ru.

О компании

В России компания работает с 1992 года. В 2000 году в подмосковном Ступино Campina открыла завод по производству йогуртов, в том числе, Fruttis и «Нежный».

Также под брендом продаются детские смеси и молочные продукты для кофе.

В 2017 году было начато производство йогуртов Landliebe.

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