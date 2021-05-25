Производитель популярных йогуртов уходит с российского рынка

Теперь российское подразделение FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность компании Ehrmann.
Марка решила сосредоточиться на развитии в других странах.
После завершения сделки бренды Fruttis и «Нежный» будут развиваться под управлением Ehrmann.
Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 года, ее детали не уточняются, пишет Lenta.ru.
О компании
В России компания работает с 1992 года. В 2000 году в подмосковном Ступино Campina открыла завод по производству йогуртов, в том числе, Fruttis и «Нежный».
Также под брендом продаются детские смеси и молочные продукты для кофе.
В 2017 году было начато производство йогуртов Landliebe.