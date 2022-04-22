Производитель товаров под марками Zewa, Libresse и Libero уходит с рынка РФ

Производитель товаров личной гигиены Essity, который владеет марками Zewa, Libresse и Libero уходит из России, сообщает ТАСС , ссылаясь на релиз компании.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — отмечает глава компании Магнус Грот, комментируя отчет за первый квартал текущего года.

Согласно подсчетам, за 2021 год объем продаж Essity в России составил примерно 2% от общего объема.

На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA, принадлежащих Essity, пишет Газета.Ru.

Она производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.

В России работают три фабрики этой компании.

Ранее в Минпромторге заверили — Россия не столкнется с дефицитом прокладок и подгузников.