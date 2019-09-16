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Экономика

Производители алкоголя просят поднять минимальную цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину России установить минимальную розничную цену на водку на следующий год в размере 233 рубля за 0,5 литра, сообщил президент союза Игорь Косарев в ходе выступления на Московском финансовом форуме, пишет РИА Новости.

Изъятый алкоголь.
Изъятый алкоголь.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Таким образом, МРЦ на водку на следующий год может вырасти на 8,4% с нынешнего показателя в 215 рублей.

Союз рассчитывает, что новый показатель МРЦ будет обсуждаться в сентябре в Минфине и принят с 1 января 2020 года.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Александр Коробутов, предложение союза поступило в ведомство в конце прошлой недели и сейчас рассматривается.

Минимальные розничные цены — это инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 388 рублей, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

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