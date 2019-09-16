Производители алкоголя просят поднять минимальную цену на водку

Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину России установить минимальную розничную цену на водку на следующий год в размере 233 рубля за 0,5 литра, сообщил президент союза Игорь Косарев в ходе выступления на Московском финансовом форуме, пишет РИА Новости.

Таким образом, МРЦ на водку на следующий год может вырасти на 8,4% с нынешнего показателя в 215 рублей.

Союз рассчитывает, что новый показатель МРЦ будет обсуждаться в сентябре в Минфине и принят с 1 января 2020 года.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Александр Коробутов, предложение союза поступило в ведомство в конце прошлой недели и сейчас рассматривается.

Минимальные розничные цены — это инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 388 рублей, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.