Производители молока попросили власти решить проблему с навозом

«Союзмолоко» просит правительство решить проблемы с навозом. Несмотря на то что недостатка в нем нет, его использование ограничено множеством требований.
Так, поскольку навоз относится к отходам, молочникам необходимо получать лицензию на обращение с ним, оформлять паспорта отходов.
Минприроды разрешает использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований.
В этих случаях лицензия не требуется, пишет Life. Однако в то же время контрольно-надзорные органы штрафуют при отсутствии необходимых документов.