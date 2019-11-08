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Экономика

Производители молока попросили власти решить проблему с навозом

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предложил правительству сократить административные требования к отрасли, соответствующее письмо направлено замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову, сообщают «Ведомости».

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

«Союзмолоко» просит правительство решить проблемы с навозом. Несмотря на то что недостатка в нем нет, его использование ограничено множеством требований.

Так, поскольку навоз относится к отходам, молочникам необходимо получать лицензию на обращение с ним, оформлять паспорта отходов.

Минприроды разрешает использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований.

В этих случаях лицензия не требуется, пишет Life. Однако в то же время контрольно-надзорные органы штрафуют при отсутствии необходимых документов.

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