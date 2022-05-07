7 мая
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Экономика

Производители продуктов объяснили, почему не снижают цены

Как пишет ТАСС, несколько союзов производителей пищевых продуктов обратились с письмом в Генеральную прокуратуру с обоснованиями того, что стабилизация курса рубля не может быть основанием для снижения цен на продукты, которого требуют у поставщиков торговые сети.

Сыр, еда, продукты.
Сыр, еда, продукты.
pixabay.com/

«Валютный курс является лишь одним из многих других факторов, определяющих себестоимость и отпускную цену продовольственных товаров. Основным же является динамика спроса и предложения, себестоимость производства и планируемая рентабельность для своевременного обслуживания кредитов и накопления средств для инвестиций и развития», — говорится в письме.

Производители отмечают, что долларовые цены на сырье, комплектующие и готовую продукцию в настоящий момент нестабильны, а по многим продуктам питания в мире отмечается быстрый рост как следствие глобальной продовольственной инфляции.

Среди других факторов, препятствующих откату цен назад на фоне стабилизации курса рубля, производители называют увеличение стоимости оборотных средств, а также 40-дневный срок оплаты за поставленные товары сетями, что увеличивает кассовый разрыв поставщиков.

По мнению авторов письма, торговые сети хотят использовать проверки Генпрокуратуры как инструмент давления на поставщиков, что недопустимо.

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