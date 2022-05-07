Производители продуктов объяснили, почему не снижают цены

Как пишет ТАСС, несколько союзов производителей пищевых продуктов обратились с письмом в Генеральную прокуратуру с обоснованиями того, что стабилизация курса рубля не может быть основанием для снижения цен на продукты, которого требуют у поставщиков торговые сети.