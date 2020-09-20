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Экономика

Производители сигарет попросили Мишустина не повышать акциз

Правительство России и табачный бизнес продолжают спор вокруг предстоящего повышения акциза на сигареты. Руководители крупнейших компаний отрасли направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением повысить налоговую ставку на 8%, а не на 20%.

Нелегальные сигареты.
Нелегальные сигареты.
22.мвд.рф.

Бюджет России существенно облегчился в период распространения коронавирусной инфекции. Поэтому в правительстве решили принять срочные меры по увеличению доходов. Одна из них — повышение табачных акцизов. По оценке Минфина, это позволит дополнительно привлечь в бюджет 70 млрд рублей.

По предварительной информации, акциз на сигареты вырастет на 20% с 1 января. Такое предложение внес Минфин РФ. Мнение представителей бизнеса — этот шаг убьет их отрасль, будет способствовать нелегальному производству и распространению сигарет России, а также не принесет в бюджет желаемых миллиардов.

Табачники предложили Мишустину повысить акциз на 8%, что, по их расчетам, даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей в год, пишет retail.ru.

Добавим, что повышение акциза на 20% в сопоставимом исчислении повлияет и на стоимость пачки сигарет. Она также вырастет на 20%.

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