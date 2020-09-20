Производители сигарет попросили Мишустина не повышать акциз

Правительство России и табачный бизнес продолжают спор вокруг предстоящего повышения акциза на сигареты. Руководители крупнейших компаний отрасли направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением повысить налоговую ставку на 8%, а не на 20%.