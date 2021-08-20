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Экономика

Производители сообщили о росте цен на гробы на 60%

Производители гробов сообщили ритуальным агентствам о повышении цен на их продукцию. Стоимость гробов вырастет от 30 до 60%, рассказал «Коммерсанту» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

Похороны. Гроб. Цветы.
Похороны. Гроб. Цветы.
СС0

Цены растут из-за подорожания древесины.

В июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба составляла не более 7 тыс. рублей, с августа цена выросла до 9,2 тыс. рублей, отметил Болтунов. Более дорогие образцы выросли в цене с 15 тыс. до 20−25 тыс. рублей.

Такое резкое повышение зафиксировали впервые за 10 лет. Раньше цены на гробы росли в пределах инфляции.

Он пояснил, что подорожали и другие ритуальные атрибуты, например, оградки. Металл, который производители закупали для их изготовления в начале года по 40−45 тыс. рублей за 1 т, теперь стоит не менее 110 тыс. рублей. Деревянные кресты стали дороже на 10−20%.

Представитель подмосковной компании «Фаворит», производящей ритуальную продукцию, подтвердил факт повышения цен. Он отметил, что их предприятие увеличило стоимость на гробы на 30%, и «это не последнее повышение».

В компании рост цен связывают с предстоящим запретом на экспорт необработанной древесины, пишет polit.ru. Из-за этого ее стоимость выросла вдвое.

Поручение Путина

Речь идет о полном ограничении с 1 января 2022 года на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Такое поручение давал президент Владимир Путин в сентябре 2020 года.

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