Производители ячменя и солода сказали, какой должна быть минимальная цена на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Министерство финансов РФ предложение об установлении минимальной розничной цены на пиво на уровне 35 рублей.

По информации «Известий», цена рассчитана на основании затрат на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз.

При этом уточняется, что сумма в 35 рублей не включает наценку дистрибутора, которая составляет порядка 10%, и торговой сети.

По мнению представителя Союза производителей ячменя и солода, установление минимальной розничной цены позволит повысить качество продаваемой продукции и сократить долю фальсификата на рынке, которая сегодня составляет около 10%.

Пиво. Олег Богданов

По данным газеты, в настоящий момент минимальная цена за бутылку в России составляет около 30 рублей, а средняя — 50−60 рублей.

Что инициативе думают алтайские производители

О том, что с цену на пиво надо регулировать еще три года назад завил гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин. По его мнению, таким образом мнение удастся прекратить бездумный демпинг, который сейчас наблюдается на рынке.

Вадим Смагин Анна Зайкова , altapress.ru

Вадим Смагин,

генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода»:

В последние годы в стране кризис, покупательская способность населения снижается. На этом фоне идет серьезное обострение борьбы за клиента. Как правило она происходит через снижение цены и серьезный демпинг со стороны всех компаний рынка. Это происходит по средствам всевозможных скидок, акции «2+1». Все мы знаем, что это ни к чему хорошему не ведет. Предприятия теряют прибыль, снижают объем средств, вкладываемых в развитие, экономят на сырье. В итоге все это отражается на потребители, дискриминируется вся отрасль. Я считаю это одной из важнейших проблем, которая сейчас существует на рынке.

Отметим, что минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку в размере 205 рублей за 0,5 л, на коньяк — в размере 371 рублей за 0,5 л, на шампанское — в размере 164 рублей за 0,75 л. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.