Производство без границ: экспорт барнаульских предприятий в цифрах и фактах. Инфографика

В современном мире глобальной экономики экспорт является тем показателем, который говорит о конкурентоспособности и востребованности продукции, производимой теми или иными предприятиями. Барнаульские компании сегодня в полной мере встроены в мировые товарно-денежные отношения.

Среди экспортеров барнаульской продукции значатся и страны ближнего зарубежья, и дальнего.

Рассказываем в инфографике о том, где находит спрос продукция компаний, работающих в краевой столице.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».