Производство без границ: экспорт барнаульских предприятий в цифрах и фактах. Инфографика

Среди экспортеров барнаульской продукции значатся и страны ближнего зарубежья, и дальнего.
Рассказываем в инфографике о том, где находит спрос продукция компаний, работающих в краевой столице.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».