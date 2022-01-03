Производство иностранных вакцин от ковида могут наладить в России

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил возможность производства иностранных вакцин от коронавируса в России для внутреннего потребления в случае социальной и экономической целесообразности.

«Решать это — все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — приводит РИА Новости слова федерального министра.

При этом ранее Мантуров указывал, что потребности производить зарубежные вакцины от COVID-19 для внутреннего рынка пока нет.

Следует отметить, что одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.