Требуются добровольцы для исследований вакцины, которую на себе испытал Путин

Планируется набрать несколько групп людей — как вакцинированных, так и нет, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург,

По его словам, самая большая сложность будет найти непривитых и непереболевших.

Первые исследования начнутся сразу же после набора нескольких групп добровольцев. Также будет испытываться разработанная центром тест-система по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины, пишет bfm.ru.

«Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они будут уже провакцинированы, недели на две-три позже. Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают», — сказал Гинцбург.

Новая форма вакцины не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней.

По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм.

Назальная форма «Спутника» будет доступна в первом квартале 2022 года.

Ранее представитель Кремля рассказал об эксперименте Путина с назальной вакциной. Глава государства ранее заявил на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24», что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.