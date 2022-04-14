Производством гвоздей озаботились в Совфеде

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании рассказала , что для нее стал открытием факт закупок Россией гвоздей за рубежом при наличии производства большого количества металла в стране.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко.

Она назвала это небольшой пример показателем того, какое количество товаров РФ могла бы производить сама, и предложила привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес, пишет bfm.ru. Матвиенко уверена — бизнес «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

По мнению Матвиенко, в стране проверяющих больше чем тех, кто производит продукцию.

Комментаторы тут же отреагировали: «Да, ладно. Сами наплодили бездельников, теперь очнулись».