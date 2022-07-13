Проклятье ползучего ящура. Почему вакцинация стала реальной опасностью для мясного животноводства края

В Алтайском крае на завершающем этапе находится вакцинация от опасного заболевания скота — ящура. Об этом в прошлом месяце сообщил начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров. Чиновник утверждает: все идет в штатном режиме, а предприятия сами выступают с инициативой и только за то, чтобы процедура завершилась быстрее. Однако такой оптимизм разделяют не все. В хозяйствах отмечают: запрет на продажу скота и мяса за пределы региона после вакцинации делает и без того сложный бизнес полностью убыточным.

Что говорят животноводы

КФХ «Наука» из Егорьевского района — самое крупное хозяйство по герефордской породе скота. Только маточное поголовье здесь насчитывает 1 тыс. голов.

В 2009 году «Наука» получила племенной статус и поставила перед собой цель — стать современной фермой европейского уровня. Для улучшения генетики в хозяйстве ввели искусственное осеменение, закупали биоматериал в Канаде и в Западной Европе, привезли нетелей из-за границы.

Директор предприятия не скрывал: разводить на Алтае скот, который бы конкурировал с канадским, известным на весь мир, его мечта.

КФХ «Наука», конечно, не Газпром, но мечты постепенно сбывались. За добротными бычками в село Сросты ехали из разных уголков России. План по продаже скота хозяйство ежегодно перевыполняло в пять-шесть раз, график отправки был расписан на полтора года вперед.

Свое мясное стадо Валерий Абронов считает лучшим в Алтайском крае. Олег Богданов

Однако сказка закончилась. По словам Валерия Абронова, недавно к нему приезжали партнеры, посмотрели документы на животных, увидели слово «ящур», развернулись и уехали.

Когда были последние вспышки

Что такое ящур, в Алтайском крае последний раз вживую видели в далеком 1974 году. Тогда заболевание вспыхнуло в Калманском, Павловском и Тальменском районах. После этого — тишина.

Несколько лет на территории региона ведутся мониторинговые исследования, за 2020 и 2021 года на ящур было взято более 2,5 тыс проб у животных. За пять месяцев 2022-го — еще 3,5 тыс. Все результаты отрицательные.

Защититься от заноса опасного заболевания еще в начале 2000-х годов пытались вакцинацией. Тогда она была обязательна в так называемой буферной зоне — 12 районах, граничащих с Казахстаном и в пяти — с Республикой Алтай. Но постепенно от этой практики отошли.

Коровы. Животноводство. СС0

Ситуация изменилась в декабре 2021 года, когда правительственная противоэпизотическая комиссия решила отнести Алтайский край к категории неблагополучных по ящуру.

Владимир Самодуров отмечает: на тот момент вспышка заболевания произошла в Оренбургской области. Вероятнее всего, ящур занесли из Казахстана, где он то и дело возникает. Вот Москва и решила, что 10 регионов, граничащих с этим государством, вновь должны начать вакцинироваться, причем поголовно.

Полная вакцинация в «буферной зоне» управление ветеринарии провело еще в январе-феврале 2022 года. По словам Самодурова, сейчас программа выходит на финишную прямую — от ящура привито более 600 тыс. голов крупного рогатого и еще 140 тыс. мелкого скота.

Коровы. Животноводство. СС0

Вакцина бесплатная — всего на средства бюджета приобретено около 2,8 млн доз.

Как проходит вакцинация

Чиновник от ветеринарии утверждает: проблем с сельхозорганизациями в ходе вакцинации не было — в хозяйства врачей беспрепятственно пускали, помех не создавали. Более того, были предприятия, готовые даже самостоятельно купить вакцину, чтобы быстрее провести обработку скота, сообщает Самодуров.

С держателями личных подсобных хозяйств не все так гладко. Управление ветеринарии Алтайского края направило в Россельхознадзор более 30 обращений об отказах прививать домашний скот от ящура. Только в одном Хабарском районе «антиваксеров» набралось сразу 20.

Коровы. Анна Зайкова

В местной администрации проблему не отрицают — держатели личных подсобных хозяйств в вакцинацию особо не верят. По словам Александра Тонких, начальника местного отдела АПК, причин две. Первая — экономическая.

Дело в том, что сама вакцина от ящура предоставляется государством бесплатно, но вот электронную бирку-чип, подтверждающую вакцинацию, частник должен купить. Сумма вроде бы небольшая (одна бирка стоит 55 рублей), но когда их надо много, например, на отару овец, люди идут в отказ.

«Мотивируют это тем, что мелкий рогатый скот они держат для себя, а не на продажу. И вакцинировать не видят смысла», — пояснил Александр Тонких.

Коровы. Анна Зайкова

Второй момент — скорее инфраструктурный. По словам районного чиновника, не во всех ЛПХ есть возможность зафиксировать крупный рогатый скот для вакцинации, поэтому люди боятся, что крупногабаритные быки весом более 400 кг просто разнесут загоны.

В администрации Хабарского района всю сложность ситуации понимают, однако сделать с людьми ничего не могут. В сельсоветы уже направлены рекомендации, в которых просят жителей все же привить скот. «Других рычагов воздействия у нас нет», — пояснил Александр Тонких.

Какие есть проблемы

Меж тем, в сельхозпредприятия, что прошли обязательную вакцинацию, с трудом подбирают цензурные слова, чтоб описать произошедшее.

Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку Олег Богданов

Дело в том, что на протяжении года после процедуры завакцинированное хозяйство имеет право продавать скот и мясо лишь на территории края или 10 других приграничных с Казахстаном субъектах, которые также носят статус «неблагополучных с вакцинацией».

Хозяйство «Агро-Стандарт» много лет работало на всю Россию. Племенной скот разлетался как горячие пирожки от Калининграда до Сахалина. На Алтайский край приходилось всего 10% продаж.

Что теперь делать с этими запретами, непонятно. Генеральный директор предприятия Александр Демин говорит открыто: еще в нынешнем году мясное животноводство удастся продержать, так как есть запас прочности на растениеводстве. Если в следующем ситуация кардинальным образом не изменится, в «Агро-Стандарте» возьмутся за нож.

Александр Демин Дмитрий Черских

«Это же просто вредительство. Такое ощущение, что кому-то выгодно, чтобы племенное достояние, которое мы создавали годами, оказалось потеряно», — возмущается Демин.

«Агро-Стандарт», как и другие крупные хозяйства мясного направления, входят в кооператив «Дружба». В 2017 году он запустил первый в Алтайском крае мини-завод по убою и разделке продукции, который ориентирован именно на качественную говядину от мясных пород скота.

«Дружба» постепенно завоевывала рынок, открывая торговые точки и отправляя продукцию в другие регионы.

Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку Олег Богданов

Парадоксально, но теперь продавать мясо на кости от вакцинированных против ящура животных предприятиям разрешено только в 10 регионов, а мякоть от той же самой туши — по всей стране.

Александр Демин утверждает: «Дружбе» это не особо поможет. Бескостные стейки — это всего около 40% выпускаемой продукции. А что делать с остальной?

Регионы, куда кооператив отправлял свою продукцию, в список таких же «неблагополучных» по ящуру не входят, а, значит, покупать нашу продукцию не будут.

Что будет дальше

В управлении ветеринарии отмечают, что в третьем квартале 2022 года, когда вакцинация будет полностью завершена, регион будет подавать соответствующие документы в Москву. Там, если все нормально, примут решение: менять ли Алтайскому краю регионализацию по ящуру.

Кооператив «Дружба» открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку Олег Богданов

Речь идет о так называемой группе «благополучных с вакцинацией». Она дает возможность торговать продукцией уже с 33 территориями страны.

Тот же Александр Демин говорит, что для его хозяйства это особой роли не сыграет. Основные покупатели племенных быков «Агро-Стандарта» в эту группу все равно не входят, а значит, для алтайского предприятия остаются недосягаемыми.

Специалисты отмечают, что полностью освободиться от клейма ящура край сможет в лучшем случае только через пять-семь лет, и то, если в соседнем Казахстане опасная болезнь сойдет на нет.