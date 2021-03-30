Прокуратура проверила, как идет газоснабжение Барнаула и нашла массу интересного

В Центральном районе Барнаула сотрудники прокуратуры проверили, как исполняется законодательство в части развития систему газоснабжения и газификации. В итоге два юридических лица были привлечены к ответственности.

Прокурорская проверка проводилась в феврале-марте 2021 года. Нарушения законодательства выявлены в работе компаний «Мастер» (УК) и «Газпром-газораспределение Барнаул». Об этом сообщается на едином портале Генпрокуратуры РФ.

В частности сказано, в управлении компании «Мастер» находятся шесть многоквартирных домов, где смонтировано внтуриквартирное газовое оборудование, работающее на сжиженном газе.

«При этом срок службы внутридомового газового оборудования и нормативный срок службы газопроводов со дня ввода в эксплуатацию многоквартирных домов истек, в связи с чем, управляющая компания обязана была провести диагностику. Однако она не обеспечила своевременное проведение диагностики в связи с чем в Центральный районный суд Барнаула направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга о понуждении исполнить данную обязанность в судебном порядке», — отмечается в сообщении.

Также сотрудники прокуратуры установили, что в феврале 2021 года компания «Газпром газораспределение Барнаул» приостановлена подачу газа в подъезды многоквартирных домов. Но впоследствии ее возобновили после проведения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и устранения причин падения давления.

В прокуратуре отмечают, что специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» нарушили процедуру оформления, поскольку не были составлены акты о приостановлении и возобновлении подачи топлива, чем нарушены права потребителей. Генеральному директору «Газпром газораспределение Барнаул» прокуратурой района внесено представление.

Напомним, что 1 апреля региональное отделение ОНФ и altapress.ru проведут в конференц-зале ИД «Алтапресс» специальный «круглый стол» на тему газификации Алтайского края в рамках совместного проекта «Прямая линия с президентом. Продолжение». На низкие темпы газификации часто жалуются жители края, в том числе гаранту Конституции.