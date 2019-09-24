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Экономика

Прокуратура заставила чиновников погасить большие долги перед предпринимателями

Около 20 млн рублей заставили выплатить сотрудники прокуратуры в пользу предпринимателей. Долги за выполненные работы не хотели отдавать или не могли отдать администрации Центрального района Барнаула и Завьяловского района.

Ремонт дорог в Алтайском крае
Ремонт дорог в Алтайском крае
Иван Кузьмин

Восемь подрядчиков в первом полугодии 2019 года выполняли в этих двух районах работы по ремонту автодорог и поставку соответствующих материалов. Как установила проверка прокуратуры, все работы были выполнены в срок и приняты комиссиями. ОДнако рассчитываться с ними почему-то не спешили. Предприниматели были вынуждены обратиться с заявлением в прокуратуру.

В итоге за несвоевременную оплату выполненных работ (усуг) три чиновника были привлечены к ответственности. Деньги были перечислены подрядчикам в полном объеме, сообщает сайт краевой прокуратуры.

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