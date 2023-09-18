Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Венталь».

Промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на ООО «Венталь» 12 сентября в рамках дня информирования, организованного на предприятии.

На мероприятии были представлены достигнутые результаты по итогам шести месяцев участия компании в нацпроекте. Кроме того, было объявлено, что предприятие переходит на этап тиражирования и совершенствования полученного опыта.

Отметим, что ООО «Венталь» производит светопрозрачные конструкции — пластиковые и алюминиевые окна, двери, фасады, панорамные и раздвижные конструкции.

В рамках дня информирования сотрудникам компании презентовали достигнутые результаты по итогам оптимизации пилотного потока и продемонстрировали успехи непосредственно на производстве.

На совещании директор розничного направления Станислав Колодинов рассказал присутствующим сотрудникам и гостям мероприятия о причинах участия компании в национальном проекте «Производительность труда», сбывшихся ожиданиях и целях, стоящих перед предприятием на ближайшие периоды.

На протяжении 20 лет компания «АКТО» развивалась, а последние пять лет рост происходит особо стремительно. Инструменты бережливого производства помогают нам увеличивать производительность и снижать потери. Участие в проекте позволило обрести бесценный опыт и знания. Одним из важных результатов стало появление проектного офиса, благодаря которому улучшения станут системными. Мы настроены оптимистично и на достигнутом останавливаться не собираемся, — отметил спикер.

Руководитель проектного офиса предприятия Игорь Репет, в свою очередь, рассказал о том, что было сделано за этот период, акцентировав внимание на ключевых моментах и полученных результатах.

На момент закрытия проекта на оптимизируемом потоке — «Проектирование и монтаж СПК из алюминиевой профильной системы ALUTECH ALT F50» — удалось сократить время протекания процесса на 10,3%, снизить незавершённое производство на 10,6% и увеличить выработку на 6,2%.

По итогам дня информирования руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер поблагодарил руководство компании за оказанное доверие к нацпроекту, поздравил с достигнутыми результатами, а также пожелал дальнейшего успеха в развитии компании.