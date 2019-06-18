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18 июня

Промышленное производство в Алтайском крае незаметно растет

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам четырех месяцев составил 101,4%. Это больше, чем в 2018 году, когда он был равен 100,5%. Но вряд ли итоги января-апреля можно назвать экономическим «прорывом».

Открытие нового цеха на заводе АТИ
Открытие нового цеха на заводе АТИ
Анна Зайкова

Как сообщают в министерстве экономического развития Алтайского края, по итогам января-апреля 2019 года объем отгруженной продукции составил 129,8 млрд. рублей. Сводный индекс промышленного производства составил 101,4%.

Наибольший рост производства зафиксирован на предприятиях:

  • металлургического производства — 136,6%;
  • готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 121,2%;
  • лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 120,2%;
  • прочей неметаллической минеральной продукции — 108,6%;
  • машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 107,6%;
  • прочих транспортных средств и оборудования — 106,8%;
  • производство резиновых и пластмассовых изделий — 106,2%.
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