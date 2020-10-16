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Экономика

Промышленное производство в Алтайском крае снижается

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам января-сентября составил 98,7%. Такие данные опубликовал 16 октября Алтайкрайстат.

Как лесная холдинговая компания "Алтайлес" стала флагманом лесной отрасли Алтая.
Как лесная холдинговая компания "Алтайлес" стала флагманом лесной отрасли Алтая.
Из архива ЛХК "Алтайлес"

Снижение физических объемов производства прогнозировалось из-за коронавируса. Можно сказать, что даже такой отрицательный результат внушает оптимизм. Изначально падение прогнозировалось на порядок ниже. А в России за те же 9 месяцев ИПП составил 97,1%.

Статистика зафиксировала значительный прирост производства в таких направлениях, как обработка древесины (173%), полиграфия (122%), производство растительного масла (118%), а также водки (125%) и сахара (в 1,5 раза).

Вместе с тем, существенное падение производства отмечается в таких секторах, как выпуск вагонов бункерного типа (38%), производство воздушных насосов (23%), выпуск компьютеров (11%) и т.д.

21 октября выйдет специализированный журнал «Свободный курс», полностью посвященный современному состоянию алтайской промышленности.

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