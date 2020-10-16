Промышленное производство в Алтайском крае снижается

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам января-сентября составил 98,7%. Такие данные опубликовал 16 октября Алтайкрайстат.

Снижение физических объемов производства прогнозировалось из-за коронавируса. Можно сказать, что даже такой отрицательный результат внушает оптимизм. Изначально падение прогнозировалось на порядок ниже. А в России за те же 9 месяцев ИПП составил 97,1%.

Статистика зафиксировала значительный прирост производства в таких направлениях, как обработка древесины (173%), полиграфия (122%), производство растительного масла (118%), а также водки (125%) и сахара (в 1,5 раза).

Вместе с тем, существенное падение производства отмечается в таких секторах, как выпуск вагонов бункерного типа (38%), производство воздушных насосов (23%), выпуск компьютеров (11%) и т.д.

21 октября выйдет специализированный журнал «Свободный курс», полностью посвященный современному состоянию алтайской промышленности.