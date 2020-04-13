Спасти и сохранить. Заводы Алтайского края возобновили работу и получили первую господдержку

Соскучились по работе
Мониторинг текущего состояния производственных, а также энергетических предприятий ведут Союз промышленников Алтайского края (СПА) и Минпромэнерго региона. Как уточнил исполнительный директор союза Виктор Мещеряков, СПА ориентируется на сведения, которые компании — члены этого объединения предоставляют самостоятельно.
По данным на 10 апреля, к работе с разной степенью кадровой загрузки преступили коллективы 50 организаций. В общей сложности это 25 796 человек, плюс еще 828 работающих на «удаленке».
Из крупнейших компаний, по данным мониторинга, максимально задействовали свои кадры «Барнаульский пивоваренный завод», «Эвалар» и «Рубцовский завод запчастей» — по 100%. У «Нортека» близкий к этому показатель — 98,5%
На предприятиях «Алтайвагон», «Алтай-форест», «Сибирь-полиметаллы», «Меланжист Алтая», «Алттранс», «РОУ» и др. вышли на работу более 90% сотрудников.
Средний показатель вышедших на работу специалистов по всем предприятиям, охваченным мониторингом, составляет 68% (неделей ранее — 64,6%).
Господдержка подоспеет
Как сообщил Виктор Мещеряков, исполнительный директор СПА, 10 апреля на заседании наблюдательного совета Фонда развития Алтайского края были приняты первые положительные решения о предоставлении отсрочки по кредитным платежам для компаний региона. Отсрочку до 1 октября получили предприятия «АТИ» и «Лакаса-Тэкс».
В ближайшее дни попечительский совет рассмотрит заявки еще двух организаций.
Кроме того, сообщил Мещеряков, в ближайшее время правительство края планирует решить вопрос о предоставлении нескольким компаниям субсидий в размере ключевой ставки Центробанка. Это субсидии по кредитам на выплату заработной платы и на инвестиционные цели. Важнейшим условием для получателей этих видов господдержки является сохранение рабочих мест на предприятиях.
«Отмечу, что постепенное восстановление производственной деятельности — это тенденция, которая наблюдается во многих регионах России. Если говорить о промышленных организациях края, их руководителей сейчас волнуют несколько проблем. В частности, это произошедший разрыв кооперационных цепочек с важнейшими контрагентами, — прокомментировал ситуацию Виктор Мещеряков.
По его словам, некоторые заводы по этой причине не возобновляют свое производство.
Кроме того, отметил исполнительный директор СПА, у компаний в несколько раз сократились объемы поступлений денежных средств за отгруженную ранее готовую продукцию.
«Например, у «АТИ» и «Лакаса-Тэкс» этот объем снизился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Мещеряков.
На проходную через фильтр
Роспотребназор направил в регионы «Рекомендации работодателям по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность. Документ датирован 7 апреля (есть в распоряжении редакции — прим. Altapress.ru), в нем есть как уже известные, так и дополнительные правила «антивирусного» режима.
Так, в рекомендациях предусмотрено проведение так называемого «входного фильтра» перед началом каждой рабочей смены с замером температуры у сотрудников.
Внутри офисных и производственных помещений предусмотрены такие меры:
- ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков и отделов, не связанных общими производственными процессами;
- разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах; организация работы в несколько смен;
- внедрение преимущественного электронного взаимодействия на предприятии, а также использование телефонной связи для передачи информации;
- организация в течение рабочего дня медицинских осмотров сотрудников и др.
«Она и к нам пришла!»
Тема возобновления работы промпредприятий обсуждалась 9 апреля в правительстве Алтайского края.
«Виктор Томенко обратил внимание на необходимость усиления контроля за выполнением комплекса противоэпидемических мероприятий в организациях, которым разрешено вести деятельность», — сообщает официальный сайт региона.
В частности, губернатор «обратился к руководству соответствующих ведомств с целью организации проведения выборочных проверок, а в случае несоблюдения необходимо принимать решения о закрытии предприятий».
«Мы разрешили работу при условии, что нормы, рекомендации и требования по санитарно-эпидемиологическому состоянию будут выполняться. Эпидемия шагает по стране, она и к нам пришла, поэтому по-старому работать нельзя!» — сделал акцент глава края.