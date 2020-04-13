Спасти и сохранить. Заводы Алтайского края возобновили работу и получили первую господдержку

Более 25 тыс. сотрудников крупных и средних предприятий Алтайского края официально вышли на рабочие места. Речь идет о 50 компаниях различного профиля, которые на данный момент задействовали от нескольких десятков до 100% персонала. В свою очередь Роспотребнадзор подготовил свежие рекомендации, «при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность». Производствам, на которых будут выявлены нарушения «антивирусного» режима, грозят санкции вплоть до закрытия.

Соскучились по работе

Мониторинг текущего состояния производственных, а также энергетических предприятий ведут Союз промышленников Алтайского края (СПА) и Минпромэнерго региона. Как уточнил исполнительный директор союза Виктор Мещеряков, СПА ориентируется на сведения, которые компании — члены этого объединения предоставляют самостоятельно.

По данным на 10 апреля, к работе с разной степенью кадровой загрузки преступили коллективы 50 организаций. В общей сложности это 25 796 человек, плюс еще 828 работающих на «удаленке».

Из крупнейших компаний, по данным мониторинга, максимально задействовали свои кадры «Барнаульский пивоваренный завод», «Эвалар» и «Рубцовский завод запчастей» — по 100%. У «Нортека» близкий к этому показатель — 98,5%

На предприятиях «Алтайвагон», «Алтай-форест», «Сибирь-полиметаллы», «Меланжист Алтая», «Алттранс», «РОУ» и др. вышли на работу более 90% сотрудников.

Экскурсия по предприятию «Лакаса-Тэкс». Анна Зайкова

Средний показатель вышедших на работу специалистов по всем предприятиям, охваченным мониторингом, составляет 68% (неделей ранее — 64,6%).

Господдержка подоспеет

Как сообщил Виктор Мещеряков, исполнительный директор СПА, 10 апреля на заседании наблюдательного совета Фонда развития Алтайского края были приняты первые положительные решения о предоставлении отсрочки по кредитным платежам для компаний региона. Отсрочку до 1 октября получили предприятия «АТИ» и «Лакаса-Тэкс».

В ближайшее дни попечительский совет рассмотрит заявки еще двух организаций.

Кроме того, сообщил Мещеряков, в ближайшее время правительство края планирует решить вопрос о предоставлении нескольким компаниям субсидий в размере ключевой ставки Центробанка. Это субсидии по кредитам на выплату заработной платы и на инвестиционные цели. Важнейшим условием для получателей этих видов господдержки является сохранение рабочих мест на предприятиях.

Виктор Мещеряков , заместитель председателя правительства Алтайского края. Анна Зайкова

«Отмечу, что постепенное восстановление производственной деятельности — это тенденция, которая наблюдается во многих регионах России. Если говорить о промышленных организациях края, их руководителей сейчас волнуют несколько проблем. В частности, это произошедший разрыв кооперационных цепочек с важнейшими контрагентами, — прокомментировал ситуацию Виктор Мещеряков.

По его словам, некоторые заводы по этой причине не возобновляют свое производство.

Кроме того, отметил исполнительный директор СПА, у компаний в несколько раз сократились объемы поступлений денежных средств за отгруженную ранее готовую продукцию.

«Например, у «АТИ» и «Лакаса-Тэкс» этот объем снизился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Мещеряков.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко. Анна Зайкова.

На проходную через фильтр

Роспотребназор направил в регионы «Рекомендации работодателям по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, при соблюдении которых можно осуществлять экономическую деятельность. Документ датирован 7 апреля (есть в распоряжении редакции — прим. Altapress.ru), в нем есть как уже известные, так и дополнительные правила «антивирусного» режима.

Так, в рекомендациях предусмотрено проведение так называемого «входного фильтра» перед началом каждой рабочей смены с замером температуры у сотрудников.

Внутри офисных и производственных помещений предусмотрены такие меры:

ограничение контактов между коллективами отдельных цехов , участков и отделов , не связанных общими производственными процессами; разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах , в отдельных кабинетах; организация работы в несколько смен; внедрение преимущественного электронного взаимодействия на предприятии , а также использование телефонной связи для передачи информации; организация в течение рабочего дня медицинских осмотров сотрудников и др.

Людмила Григоричева и Виктор Томенко на открытии лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

«Она и к нам пришла!»

Тема возобновления работы промпредприятий обсуждалась 9 апреля в правительстве Алтайского края.

«Виктор Томенко обратил внимание на необходимость усиления контроля за выполнением комплекса противоэпидемических мероприятий в организациях, которым разрешено вести деятельность», — сообщает официальный сайт региона.

В частности, губернатор «обратился к руководству соответствующих ведомств с целью организации проведения выборочных проверок, а в случае несоблюдения необходимо принимать решения о закрытии предприятий».