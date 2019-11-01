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1 ноября
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Экономика

Прорыв года. Почтальонам повысят зарплаты на 20%

Серьезная реформа заработной платы ожидает «Почту России» в 2020 году. Руководство компании объявило о том, что десятки тысяч сотрудников наконец-то дождутся роста зарплаты примерно на 20%. На это потратят 11,5 млрд рублей.

Почта России.
Почта России.
Анна Зайкова.

Повышение будет проводиться в том числе и в Алтайском крае. Почтальоны нашего региона и иные сотрудники «Почты России» в мае ощутят в своих кошельках рост заработной платы в среднем на 21%.

В настоящее время средняя заработная плата почтальона в Алтайском крае составляет 16 690 рублей — для них майское повышение составит 22%. Операторы почтовой связи зарабатывают в среднем 16 740 рублей в месяц, им зарплату повысят на 23%.

Зарплата начальника отделения связи вырастет на 17%, а его заместителя — на 22%.

«Почта России» — одно из крупнейших предприятий страны. На 42 тыс. почтовых отделений трудятся 350 тыс. сотрудников.

За год «Почта России» доставляет 2,5 млрд писем и 433 млн посылок.


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