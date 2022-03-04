4 марта
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Экономика

Прошел первое чтение законопроект о праве ЦБ приостанавливать операции банков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России в 2022 году приостанавливать на срок до шести месяцев проведение операций и сделок всеми российскими банками и некредитными финансовыми организациями (НФО).

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Законопроект (N80712−8) накануне внесло в парламент правительство, напоминает «Интерфакс».

«В целях обеспечения финансовой стабильности Банк России на срок не более шести месяцев вправе решением Комитета банковского надзора или Комитета финансового надзора приостанавливать (ограничивать) проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок», — говорится в законопроекте.

Сейчас запрет на проведение банками и НФО сделок может быть наложен после вынесения предупреждений регулятора.

Также ЦБ получит право устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на индивидуальной основе, вводить иные показатели деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций.

Принятый в первом чтении законопроект также позволяет ЦБ установить для банков и финансовых организаций индивидуальные сроки публикации отчетности.

Указанные в законопроекте полномочия будут действовать до 31 декабря 2022 года.

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