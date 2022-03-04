Прошел первое чтение законопроект о праве ЦБ приостанавливать операции банков

Законопроект (N80712−8) накануне внесло в парламент правительство, напоминает «Интерфакс».
«В целях обеспечения финансовой стабильности Банк России на срок не более шести месяцев вправе решением Комитета банковского надзора или Комитета финансового надзора приостанавливать (ограничивать) проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок», — говорится в законопроекте.
Сейчас запрет на проведение банками и НФО сделок может быть наложен после вынесения предупреждений регулятора.
Также ЦБ получит право устанавливать нормативы, ограничивающие риски, на индивидуальной основе, вводить иные показатели деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций.
Принятый в первом чтении законопроект также позволяет ЦБ установить для банков и финансовых организаций индивидуальные сроки публикации отчетности.
Указанные в законопроекте полномочия будут действовать до 31 декабря 2022 года.